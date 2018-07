De Grandes niega el "juego sucio" al que apunta Casado: "Nadie ha denunciado presiones formalmente"

El presidente de la comisión organizadora del congreso extraordinario del PP, Luis de Grandes, ha afirmado este miércoles que la campaña interna del partido está siendo "modélica" y ha negado que exista "juego sucio" como ha apuntado el exvicesecretario de Comunicación Pablo Casado. De hecho, ha recalcado que "nadie ha denunciado presiones formalmente".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, ha señalado que "no dice mucho a favor" de Pablo Casado, que denuncie "juego sucios", dado que, según ha dicho, es un candidato "fuerte" y "no necesita eso".

Es más, ha recordado que al inicio de la campaña interna también se produjo alguna denuncia informal sobre la candidatura de Casado y el comité organizador negó que estuvieran haciendo una investigación porque no quieren "elevar a categoría" lo que son "anécdotas de campaña". En su opinión, los candidatos se está comportando "a la altura de las circunstancias".

CAMPAÑA "MODÉLICA"

Preguntado por el hecho de que Casado siga denunciando juego sucio, De Grandes ha indicado que esas cosas son "propias de cualquier tipo de campaña" y ha agregado que él no va a entrar en "disquisiciones o protestas al uso entre los candidatos".

"No creo que exista ningún tipo de juego sucio por parte de nadie. Nadie lo ha denunciado formalmente, tampoco Pablo Casado", ha aseverado, para añadir que la campaña está siendo "modélica" y sin "ningún tipo de exceso por parte de ningún candidato".

En este sentido, el presidente de la comisión organizadora del congreso ha señalado que ya dijo en su día que esto "no iban a ser juegos florales, pero tampoco juego de tronos". "No hay un reparto de poder, no hay un juego de malas artes. Hay sencillamente legítimas aspiraciones y cada uno exhibe sus razones, lo que forma parte de un proceso democrático interno", ha concluido.