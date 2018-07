De Grandes dice que le produce "tristeza" que Aznar trate al partido "con desdén"

Así lo ha expresado en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' recogida por Europa Press, en las que ha evaluado las declaraciones de Aznar en las que avisó que si el PP no se refunda "dejará de ser una opción de gobierno".

"Aznar se ha separado del partido de hecho, pero no de derecho y creo que en los momentos de dificultad ha estado lejano a nuestras filas. Puede opinar lo que crea procedente, pero no considero que tenga un diagnóstico acertado, no creo que el futuro de nuestro partido sea negro", ha opinado De Grandes.

El que fuera portavoz del Grupo Popular en el Congreso durante las legislaturas de José María Aznar ha lamentado el "desconcierto" que produce el expresidente en sus declaraciones hacia el Partido Popular. "Escuchar una persona tan importante como él que fue el artífice de la refundación, sobre el que pivotó el centro reformista que nos trate con desdén me produce tristeza", ha subrayado De Grandes.

Al ser preguntado por las palabras de Aznar en las que cree que la gestión del Ejecutivo de Mariano Rajoy en Cataluña ha tenido "consecuencias devastadoras", De Grandes considera que el Gobierno "estuvo contundente" y aplicó el artículo 155 de la Constitución española "de forma consensuada".