La defensa de Griñán alega acusaciones ERE han sustituido pruebas por valoraciones

La defensa del expresidente andaluz José Antonio Griñán ha denunciado que la Fiscalía y las acusaciones populares en el juicio de los ERE "han sustituido sistemáticamente la prueba de conocimiento, de intención" de los 21 ex altos cargos de la Junta procesados "por los juicios de valoración".

El abogado José María Mohedano ha terminado de exponer su informe final, en el que pide la absolución de Griñán, que se enfrenta a una petición de seis años de cárcel y treinta de inhabilitación acusado de prevaricación y malversación.

Para el letrado en este juicio toda la tesis consiste en que "unos señores que son cargos de la Junta de Andalucía se concertaron para introducir en los Presupuestos unas transferencias de financiación con la finalidad de evitar la fiscalización previa" de las ayudas de los ERE.

"¿Dónde está probado que la intención era evitar la fiscalización previa? ¿Dónde está probada la concertación? Porque aquí parece que por ser cargo de la Junta de Andalucía ya hay una concertación. Aquí esto se ha repetido ochenta veces pero no se ha intentado probar mínimamente. Esto puede servir para otra cosa pero para un juicio penal no sirve", ha defendido.

La defensa de Griñán ha subrayado que "no se pueden juzgar estos hechos por convicciones íntimas no probadas desde el principio hasta el final", en un informe en el que se ha centrado en señalar que su defendido no recibió ninguna alerta de la Intervención General de la Junta de que hubiera riesgo de menoscabo de fondos públicos que le instara a actuar.