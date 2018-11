Griñán rechaza declarar en el Senado para preservar su defensa en juicio ERE

El expresidente de la Junta José Antonio Griñán ha rechazado hoy declarar en la Comisión de Financiación de los Partidos Políticos en el Senado para no perjudicar su defensa y preservar su derecho a la presunción de inocencia en el juicio de los ERE, en el que está acusado de prevaricación y malversación.

Griñán ha hablado al inicio de la comisión para dejar claro que no va a decir "ninguna" palabra más, tras su intervención inicial, y ha señalado que prefiere pensar que no se le ha convocado ahora porque "dentro de tres días" hay unas elecciones autonómicas en Andalucía.

El senador del PP Luis Aznar ha reprochado esta "consideración previa" hecha por Griñán y ha asegurado que "es un juicio de valor que no se corresponde con la realidad" porque la comisión lleva más de un año trabajando y no han sido los populares quienes han convocado las elecciones en Andalucía.

Aznar ha asegurado que ha solicitado la comparecencia de Griñán porque resulta "difícil pensar" que los hechos "probados" en el juicio no hayan derivado en "una financiación irregular" del PSOE de Andalucía, en un período en que el expresidente de la Junta ocupó cargos de responsabilidad en el partido.

En su intervención, Griñán ha destacado el hecho de que su comparecencia solo la ha solicitado el PP, quien ejerce además la acusación particular en el juicio de los ERE, que se celebra en la Audiencia Nacional de Sevilla y por el que se enfrenta a 6 años de prisión y 30 de inhabilitación.

"Es un dato relevante que la acusación ha sido promovida e impulsada" por el PP de Andalucía, ha considerado Griñán, quien también ha señalado como "importante" que él aún está pendiente de hacer su escrito de defensa en el juicio de los ERE por lo que ha considerado que cualquiera podrá entender que no quiera declarar en el Senado.

"No voy a perjudicar mi derecho a defensa, por lo tanto no voy a declarar, he de preservar mi garantía de presunción de inocencia, y esta es la única intervención que voy a hacer en esta comisión", ha concluido Griñán, quien llegó a la comisión acompañado de varios senadores del PSOE, entre ellos su portavoz, Ander Gil.