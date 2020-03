Grupos parlamentarios de Madrid buscan consenso en la declaración del 8M aunque Vox reivindica su derecho a "discrepar"

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha reiterado que no acudirá a la manifestación convocada este 8M porque no va a ir a un sitio donde "se llama violador a todos los hombres por el hecho de ser varones". "El PP se somete al adoctrinamiento y totalitarismo de la señora Calvo y se somete bajo su doctrina. Nosotros no vamos a estar desde luego", ha avisado.

Monasterio ha indicado que las mujeres de Vox están "orgullosas" de serlo todos los días del año y por eso el 8M celebrarán una alternativa en Vistalegre para "no someterse a los dictados del socialismo".

Sobre las declaraciones institucionales, la líder de Vox en Madrid ha indicado que leerán los textos de los grupos si se los envían para ver lo que están proponiendo pero ha reivindicado "su derecho a disccrepar" de todos los partidos del "consenso progre".

El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha asegurado que "no tiran la toalla" y que si no se puede sacar adelante una declaración institucional por Vox que al menos haya una política. "La quinta fuerza no tiene derecho a bloquar en la Cámara de todos los madrileños una declaración del 8M", ha lanzado.

Esta propuesta de Más Madrid ha sido bien acogida por todos los portavoces, menos PP y Vox, aunque prefieren que salga adelante una declaración por la vía institucional.

El portavoz de Unidas Podemos-IU, Jacinto Morano, ha asegurado que apoyará esta iniciativa, sino hay consenso por Vox. "Me parece un planteamiento bastante lógico que va aser lo que vayamos a tener que hacer. Creo que puede ser un buen mecanismo", ha dicho.

Asimismo, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, prefiere también que todos los grupos se pongan de acuerdo para que salga adelante la institucional, pero que si no puede ser acudirán "a otro lugar" mostrando su posición "pública".

El portavoz de Ciudadanos, César Zafra, cree que la iniciativa de Más Madrid es "buena", por lo que la estudiarán aunque tienen esperanzas de que pueda salir adelante una declaración institucional. "Los señores de Vox nos dan largas porque no tienen suficiente vergüenza para aceptar una declaración marcada por todos los grupos de legislaturas pasadas. Si no quiere estar con el consenso progre que esté con el sentido común", ha lanzado

Por último, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha instado a no saltarse las cuestiones parlamentarias y que si no hay un acuerdo lo lamentarán "todos".