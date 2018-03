Grynspan: Chile y Bolivia reflejan su voluntad de resolver los conflictos sin armas

La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, consideró hoy que la disputa fronteriza entre Chile y Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) refleja la "voluntad" de los países latinoamericanos de solucionar sus conflictos en los tribunales y no con las armas.

"El hecho de que se esté dirimiendo este asunto en un tribunal internacional refleja la voluntad de los países de dirimir sus asuntos en el marco jurídico internacional", señaló Grynspan en declaraciones a Efe en el Instituto Camões de Lisboa, durante la visita que realiza a Portugal.

Este lunes comenzó el juicio ante la CIJ a raíz de una demanda que presentó Bolivia, que busca que Chile se siente a negociar un acceso soberano al océano Pacífico, que Bolivia perdió en una guerra a finales del siglo XIX.

Cuestionada sobre esta disputa, la secretaria iberoamericana defendió que Latinoamérica "es una región de paz" no porque no existan conflictos, sino porque han decidido "dirimirlos no por las armas sino por los tribunales".

"La paz no es la ausencia de conflictos, es cómo manejamos el conflicto. Nosotros no lo manejamos con las armas, lo manejamos en los tribunales internacionales", insistió.

Grynspan inició hoy una visita a Lisboa con una reunión con los embajadores iberoamericanos en Portugal, con quienes trató los preparativos para la cumbre de jefes de Estado y Gobierno que se celebrará en noviembre en Guatemala.

La secretaria iberoamericana también visitó la sede de la Agencia para la Inversión y el Comercio Exterior de Portugal (AICEP), donde mantuvo encuentros con delegaciones de la constructora lusa Mota-Engil y el grupo hotelero Pestana sobre sus experiencias en Latinoamérica.

Se reunió además con los responsables para la cooperación iberoamericana de los diferentes ministerios de Portugal y con el presidente del Instituto Camões, Luís Faro Ramos.

La visita continuará este martes con un seminario sobre la cooperación entre Latinoamérica y la Unión Europea en materia de transformación digital y conocimiento, y con sendos encuentros con el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, y el ministro de Exteriores, Augusto Santos Silva.