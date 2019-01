Guaidó dice que encarcelarle sería un golpe de Estado en Venezuela

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien hace dos días se adjudicó las competencias del Ejecutivo como presidente interino, dijo hoy que si las autoridades del país llegaran a meterlo tras las rejas sería un "golpe" de Estado pues, reiteró, su autoridad es "legítima".

"Se ha corrido mucho el rumor de si me van a meter preso o no (...) golpe sería si me llevan, eso es un golpe", dijo a modo de respuesta al jefe del Estado, Nicolás Maduro, que le acusa de golpista por haber jurado como presidente interino.