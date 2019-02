Guaidó dice que ser permisivo con Maduro amenaza la democracia en América

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países como presidente interino del país, dijo este lunes en Bogotá que "ser permisivo" con "la usurpación" que considera que Nicolás Maduro hace con el poder "sería una amenaza para la democracia en toda América".

"Ser permisivos con la usurpación del poder que lleva adelante este grupo (que lidera Maduro) sería una amenaza para la democracia de toda América", dijo Guaidó al participar en una reunión del Grupo de Lima en Bogotá.

En su discurso afirmó que en su país "no hay dilema entre guerra y paz" porque es la paz la que debe "prevalecer".

El Grupo de Lima se reúne este lunes, con la presencia del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, y de Guaidó, quien se proclamó mandatario interino de Venezuela, para estrechar el "cerco diplomático" a Maduro después de que el intento de ingresar ayuda humanitaria a ese país acabara en violencia.

"No es un tema de democracia o dictadura. No hay dilema entre guerra y paz, es la paz, la protección de los ciudadanos la que debe prevalecer", afirmó en su alocución en la reunión.

Igualmente, Guaidó afirmó que Maduro "piensa que bloquear la ayuda humanitaria fue un logro" y que cree que "normalizando la crisis" el régimen "podrá resistir".

"Es importante dejar saber que los argumentos no son solo la preocupación por la democracia, porque no la hay en Venezuela. Es actuar claramente en torno a la recuperación de la democracia en Venezuela y el respeto a los Derechos Humanos", aseveró.

Por otro lado, enfatizó en que esto no se trata de un problema ideológico.

"A diferencia de como lo han hecho ver, este es un problema de derechos fundamentales para la democracia, porque cuando no hay libertad de expresión, no hay componente ideológico. No se pueden amparar en esa excusa".

Igualmente, Guaidó pidió este lunes durante la reunión del Grupo de Lima en Bogotá que se guarde un minuto de silencio "por la masacre que sufrió el pueblo de Venezuela el sábado 23".

"Pido en nombre del pueblo de Venezuela un minuto de silencio por la masacre que sufrió el pueblo de Venezuela el sábado 23", apostillo Guaidó, reconocido por unos 50 países como presidente interino de Venezuela.

Según distintas fuentes, los disturbios en las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil por donde se intentó pasar ayuda humanitaria dejaron este fin de semana por lo menos cuatro muertos y cerca de 300 heridos, mientras que la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, confirmó que más de 120 miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas han desertado en este país.

Venezuela, rico en petróleo, vive una situación de inestabilidad política desde el 10 de enero, cuando Maduro volvió a tomar posesión del cargo de presidente tras imponerse en las elecciones de mayo pasado, no reconocidas por parte de la comunidad internacional.

La cumbre del Grupo de Lima, que tiene lugar en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, fue anunciada el pasado 14 de febrero durante la visita que el presidente de Colombia hizo a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

En este encuentro se dan cita un número importante de cancilleres de los países miembros del Grupo de Lima, así como el presidente de Guatemala, Jimmy Morales; los vicepresidentes de Brasil, Hamilton Mourão, y Panamá, Isabel Saint Malo, y miembros de la organismos internacionales.