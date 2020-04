La Guardia Civil para en un control de tráfico a Iñarritu (Bildu), pero no es multado tras la mediación de Interior

La Guardia Civil ha parado este jueves en un control de tráfico al diputado de EH Bildu cuando regresaba desde Madrid al País Vasco. Según ha explicado el propio Iñarritu, en un primer momento fue informado de que sería propuesto para sanción por saltarse las limitaciones de movimiento del estado de alarma, pero los agentes han desistido finalmente de tramitar la multa, mediando altos cargos del Ministerio del Interior.

Los hechos han sido denunciados por el propio Iñarritu en su cuenta de Twitter. Según el diputado, la Guardia Civil lo ha parado en un control de tráfico de los habituales para evitar los desplazamientos a segundas residencias o no justificados. El viaje lo emprendió al terminar la Comisión de Sanidad en el Congreso en la que este jueves ha intervenido el ministro Salvador Illa.

Según el diputado, le ha explicado al agente que tenía justificación para viajar en coche de Madrid al País Vasco, puesto que regresaba a su vivienda habitual desde su lugar de trabajo. Además, ha mostrado el DNI y la credencial del Congreso. "Tras 20 minutos, me informan de que me van a sancionar. No me quieren explicar la razón ni dar el resguardo. Tras llamar se disculpan por el error", ha señalado Iñarritu.

Fuentes de Interior han indicado a Europa Press que el ministro Fernando Grande-Marlaska le ha llamado "por deferencia al ser un diputado con el que, además, tiene una relación habitual". Iñarritu, según estas fuentes, "ha agradecido la llamada y ha comentado que el trato de la Guardia Civil ha sido correcto".

Desde Interior se enmarca la mediación en esta deferencia hacia el diputado, ya que entienden que "no se le ha sancionado porque era un desplazamiento claramente contemplado por el real decreto del estado de alarma". La Secretaría de Estado de Seguridad también se ha interesado por este incidente denunciado por el propio Iñarritu en redes sociales.

En su cuenta de Twitter, este jueves por la noche Iñarritu ha acusado al comandante que lo paró en el control de tráfico de querer multarle "por la cara". "Si lo hacen con un diputado, qué no harán con el resto de ciudadanos...", ha añadido el representante de EH Bildu.

Además, ha recordado que el miércoles tuvo ocasión de denunciar en el Congreso la "arbitrariedad y desproporción de muchas de las sanciones" tramitadas con el estado de alarma. El ministro volvió a defender la política de sanciones por razones de salud pública.

La semana pasada, con ocasión de la comparecencia en el Congreso de Grande-Marlaska, Iñarritu también se quejó de las más de 700.000 propuestas de sanción tramitadas en la crisis sanitaria. En concreto mencionó que ese mismo día un asesor de Bildu que se dirigía a la Cámara Baja había sido propuesto para sanción por supuestamente desobedecer los reiterados requerimientos de los agentes de la Policía Nacional.