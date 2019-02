Guardia Civil atribuye a Torra la idea de "crear la tormenta perfecta" para la ruptura con movilización ciudadana

La Guardia Civil atribuye al actual presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, la idea de "crear la tormenta política perfecta" con la masiva movilización ciudadana para lograr la independencia. Así lo recoge en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, enviado al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga el procés.

En este documento, los investigadores analizan la documentación que incautaron en la casa del exsenador de ERC y juez Santiago Vidal. En uno de sus documentos sobre la estrategia secesionista, se hacía referencia a Torra en la presentación de su libro "Los últimos 100 metros" realizada en abril de 2016 en la sede de Ómnium en Valls.

A través de la información que había reseñado Santiago Vidal, la Guardia Cicil localizó en la plataforma youtube un vídeo correspondiente a la grabación del acto de presentación de ese libro por parte de Torra. De hecho, en el informe policial se aporta un enlace URL en el que se pueden ver las imágenes.

En ellas, el ahora presidente catalán abogaba, como elemento necesario para lograr el éxito de las aspiraciones independentistas, la masiva movilización ciudadana, con la que junto con otras medidas realizadas se conseguiría una situación de "tormenta política perfecta" favorable a los intereses de los independentistas.

"A DOS MILLONES DE PERSONAS NO NOS METERÁN EN LA CÁRCEL"

"Si provocamos la tormenta política perfecta en estos 15 meses y pese a todo eso, pero sobretodo para que nosotros estemos ahí como hasta ahora, a dos millones de personas no nos meterán en la cárcel", afirma Torra en la presentación de su libro para acto seguido afirmar que se acostumbraba a bombardear a los catalanes cada 50 años. No obstante, cree que es "muy importante" que esta sea la primera generación a la que eso no le pasa.

Según él, en Internet, Cataluña ya es una "república libre": "Ya está, ya nos hemos desconectado", exclama, aunque admite que "tienen que encontrar la manera jurídica de resolverlo".

Torra también habla sobre lo que se ha ido haciendo desde la Generalitat para lograr la independencia y reconoce la creación, "a escondidas", "por debajo de la mesa", de las estructuras de Estado necesarias para realizar la desconexión de Cataluña del Estado español.

Admite que se ha hecho "simulando" tratarse de actos aparentemente amparados por la legalidad del Estatuto. Con ello, Torra manifestaba que se pretendía llegar hasta la celebración de un referéndum de autodeterminación sin autorización del Estado español.

TORRA RECONOCE: "TODO ES INCONSTITUCIONAL"

Durante su intervención, el presidente catalán también identificaba como "responsable del entramado jurídico" necesario para llevar a cabo la secesión de Cataluña al exvicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer. "Persona de la que aseguraba que estaría todo preparado en el momento que fuera necesario para lo que contaba con la implicación de todas las Consejerías del Gobierno del presidente Puigdemont", según relata el informe policial.

Según expone el presidente catalán en esa presentación de su libro, el referéndum que estaban proponiendo en aquel momento a los ciudadanos "salva" todo lo que estaban haciendo hasta el momento.

"Y también me diréis, pero cómo me van a dejar hacer un referéndum unilateral si todo es inconstitucional. Exactamente, todo es inconstitucional", admite el ahora presidente catalán. Aunque acto seguido responde a su propia pregunta alegando que ya se han declarado soberanos y que están en otro escenario.

Los investigadores también destacan el inicio del vídeo, cuando se produce la presentación del autor por parte de Jordi Ferrer. Este se refiere a Quim Torra "no como un mero espectador" de los hechos descritos, en los actos de apoyo e implementación de la República, sino que, según la Guardia Civil es "identificado como un actor realmente imprescindible en la realización del procés, acreditando su conocimiento y participación en el avance y desarrollo del mismo".