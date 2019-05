La Guardia Civil centró el objetivo en Ternera por ser un icono y por su papel político

La Guardia Civil centró su objetivo en el histórico etarra José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, por su trayectoria en la banda terrorista, por ser un icono para la organización y por su papel político en el alto el fuego anunciado por ETA, en un acto donde apareció encapuchado.

El general jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, Pablo Salas, ha sido quien ha enumerado las razones por las que Josu Ternera, detenido ayer en Francia tras 17 años huido, se convirtió de los objetivos principales de los agentes encargados de la lucha antiterrorista.

Salas ha intervenido después de que lo haya hecho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha acudido a las dependencias del Servicio de Información de la Guardia Civil para felicitar a los agentes por la operación de ayer, llevada cabo en colaboración con la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) de Francia.

Marlaska ha resaltado ante los periodistas el esfuerzo y trabajo de la Guardia Civil en esta y en todas las operaciones contra ETA, en una labor que ha contribuido de "forma eficaz y efectiva" en la derrota de la banda por el Estado de Derecho.

El titular de Interior ha dejado claro que la disolución de ETA no implica que no se vayan a perseguir todas las acciones penales. De hecho, ha asegurado que las fuerzas de seguridad no cejarán en ese trabajo y en la investigación de todos los crímenes aún sin resolver.

Ha vuelto a agradecer la cooperación judicial y policial de Francia, que también ha tenido mucho que ver en el final de ETA y que se mantiene activa.

No ha querido olvidarse el ministro de las víctimas del terrorismo y ha tenido un especial recuerdo para los niños asesinados por ETA, a los que ha querido homenajear la Guardia Civil y la DGSI poniendo el nombre de "Infancia robada" a la operación en la que ha sido arrestado Josu Ternera.

Asimismo, ha recordado a los 243 miembros del instituto armado muertos a manos de la banda terrorista y ha asegurado que a la Guardia Civil y a las víctimas les debe la sociedad poder seguir ejerciendo sus derechos y libertades.

Por su parte, el general se ha congratulado por una operación resultado del trabajo "bien hecho y constante" de "magníficos profesionales que trabajan conjuntamente a uno y otro lado de la frontera".

Pablo Salas ha dicho que la Guardia Civil sigue trabajando para localizar a etarras con causas pendientes y ha reconocido que Josu Ternera era uno de sus principales objetivos, como lo es también presentar ante la Justicia a los terroristas con causas pendientes.

La Guardia Civil seguirá realizando ese trabajo "silencioso, sin alardes y no siempre suficientemente agradecido", ha enfatizado el general, quien ha expresado el compromiso "absoluto" del cuerpo con las víctimas.