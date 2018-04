Guardia Civil relaciona a la detenida en Barcelona con un audio de planes de los CDR:"si paramos el puerto sería brutal"

La Guardia Civil relaciona a la detenida esta mañana en Viladecans (Barcelona) con un audio que circuló en Semana Santa por redes sociales llamando a la movilización, en el que se explican los planes que tenían previsto llevar a cabo los Comités de Defensa de la República (CDR) para "hacer bullir la olla" con cortes de carreteras y hasta el bloqueo del puerto de Barcelona o de Mercabarna, según fuentes de la investigación. "Si podemos llegar al puerto sería brutal porque dejamos sin avituallamiento a las Islas Baleares, los chinos se cabrearían, también hay muchas mercancías como la SEAT que llevan los coches en barco", se escucha en el citado audio al que ha tenido acceso Europa Press.

Esta sería uno de los elementos de prueba que han servido para llevar a cabo la operación de hoy, según fuentes de la investigación, en la que ha resultado detenida Tamara C., considerada como "ideóloga" de los CDR. En la grabación se exponía que la intención era "hacer bullir la olla" en el sentido de hacer ruido y movimiento en las calles para "justificar" la convocatoria de una hipotética huelga general. Y se pedía que no se "no flipara" porque no era "para tanto" ya que "lo gordo" lo prepararían para la huelga general.

En el audio, de casi 6 minutos, una voz de mujer expone que la "huelga general o indefinida" no comienza aún porque tiene que tener "motivos sociales o laborales" y además, precisa que para que ésta sea efectiva, la tiene que convocar un sindicato "pedir permiso y todo eso". Por lo que, se alega en el audio, "los CDR están hablando con la intersindical de CNT y CGT".

Estos, según la versión que difunde la grabación, están poniendo dos condiciones. Por un lado que haya un aumento de movimientos en la calle, un contexto laboral con el tema de cómo está afectando el 155 y por otro lado, expone, "los muy cabrones piden que la gente se afilie al sindicato".

Tras esta introducción, en la grabación se da todo tipo de detalles de los sabotajes que van a llevar a cabo en las carreteras, aunque se precisa que esperarían también a ver "qué pasa con Puigdemont".

También se detalla que van a hacer acciones más fuertes en Barcelona: "En Barcelona se quedarán varios CDR y se harán acciones un poco más heavies repartidas por la ciudad y otras que serán más festivas para la gente más mayor rollo ANC, con los nenes".

La intención, según se expone, es: "que haya distracción policial, que tengamos a todos los Mossos y a la Policía Nacional repartidos por toda Cataluña y que no puedan...".

El audio explica también que "muchos" querían ir al aeropuerto pero añade que "la mayoría no quieren" porque "es muy jodido: te puede disparar la Guardia Civil". Por eso, se centra en la acción de bloquear el puerto de Barcelona o Mercabarna.

LOS CHINOS SE CABREARÍAN Y NO SALDRÍAN LAS MERCANCÍAS DE SEAT

En relación con el puerto, la persona que habla asegura que ha hablado con "el Oriol" y cree que si pueden llegar al puerto "sería brutal" porque dejarían "sin avituallamiento las Islas Baleares, los chinos se cabrearían, también hay muchas mercancías como SEAT, que lleva los coches en barco y todo lo que son entradas de mercancías de la península y del punto de Europa".

La mujer señala incluso que alguno de ellos tenía un contacto de la policía portuaria que les podría "indicar alguna cosa". También apunta un bloqueo de Mercabarna: "Aquí joderíamos a todo el mundo". Aunque señala que eso sería una acción posterior, ya "de cara a la próxima semana". Aunque cree que esto último lo tendrían que "trabajar" y "subirlo a nacional para que lo aprueben"

QUEMAR ACEITE EN LA AUTOPISTA

En cuanto a los cortes de carretera, el audio señala que en la zona de poniente habían dicho que sería en La Fraga, la A22 y la A2. En el nudo oriental explica que bloquerían la Junquera. En este punto matiza que "ellos van a su puta bola".

Añade dos cortes en Pirineos, tres en Tierras del Ebro, Bajo Llobregat. "Y después --prosigue-- habrán comarcales que harán lo suyo como supongo que Cataluña Centro, que aporta el Rastri".

En el audio difundido, se deja claro que en los "asaltos a las autopistas está todo preparado" y que no se va a hacer "como las otras", sino que "se hará con material". En Pirineos, añade, "pondrán aceite en la autopista y le prenderán fuego".

Aunque la grabación matiza que eso solo lo harán cuando llegue la policía para que la gente se pueda marchar e ir a hacer otro corte en otro punto y "así estarán todo el día".

"NO FLIPAR NO ES PARA TANTO"

"Después, el martes, que yo no acabo de verlo claro y no sé si lo tienen bien organizado porque todavía lo están mirando, es más en plan sabotaje", prosigue la mujer antes de precisar que lo que querían sabotear eran las conexiones ferroviarias y "algo de fibra óptica". No obstante, añade que harán todo eso "en plan sin violencia" y sin que les cojan.

A pesar de todo el plan de sabotajes y cortes de carreteras, pide a los que escuchen el audio que "no flipen" porque "no es para tanto" ya que "lo gordo tiene que ser cuando ya la intersindical publique el tema de la huelga indefinida, pero siempre y cuando cumplamos los requisitos".

En cuanto a la huelga general precisa que no se volvería a hacer lo mismo y que lo de cortar fronteras "está muy bien" y están pensando si "solo cortan la parte de España y dejan la parte de Europa abierta".