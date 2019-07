Guatemala cancelará la polémica compra de dos aviones militares argentinos

El viceministro de Política de Defensa y Planificación del Ministerio de Defensa de Guatemala, Jorge Ruiz, anunció este jueves que la cartera acatará la recomendación de la Contraloría y, por ende, cancelará la compra de dos aviones argentinos militares.

Durante una citación en el Congreso con el partido opositor Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, el subcontralor de Probidad de la Contraloría General de Cuentas, Fernando Fernández, confirmó que su entidad recomendará al Ministerio que "no procede" la adquisición del sistema aéreo y de aviones militares a Argentina y el Ministerio de Defensa dijo que lo acatará.

Esto se produce después de la polémica surgida a raíz del anuncio de la adquisición por casi 28 millones de dólares de los dos aviones Pampa III, cuya operación había defendido en varias ocasiones el ministro de Defensa, Luis Miguel Ralda, la última este lunes, asegurando que no era un capricho sino un requerimiento de la Fuerza Aérea Guatemalteca para combatir los grupos del crimen organizado, como el narcotráfico.

A pesar de la cancelación de la compra, el portavoz de Defensa, el coronel Óscar Pérez, explicó que continuarán el proceso de "aprovisionamiento de todos aquellos medios que sirvan para la defensa nacional", como el sistema aéreo que incluye "aeronaves, asistencia técnica, aviónica, tecnología, entrenamiento para pilotos y aerotécnicos y repuestos", aunque no aseguró que se buscaría hacerlo nuevamente con Argentina.

Por su parte, el vicepresidente, Jafeth Cabrera, al salir de una actividad en la ciudad colonial de Antigua, también admitió que la adquisición de las aeronaves militares argentinas "queda sin materia", lo cual consideró que "es triste" pues "el país no puede mejorar porque era "para combatir el narcotráfico" y lamentó que "todo el mundo se opone a cosas positivas".

Cabrera asintió que los aviones Pampa III "nunca se compraron, como dije al principio" y sugirió que no cree "que vaya a haber una penalización", tal como lo dijo el portavoz del Ministerio de la Defensa, quien consideró al salir del Congreso que no habría una multa ni una sanción internacional contra Guatemala, pues no se realizó ningún depósito al momento.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, felicitó en un comunicado a la Contraloría General de Cuentas por la recomendación de desistir de la "adquisición" a Defensa y "en especial al subcontralor del Gasto Público, César Elías, quien indicó que los convenios suscritos no avalan ni amparan la compra efectuada por el Ministerio de la Defensa".

Además de que el Ministerio de Finanzas confirmó en la citación de la bancada URNG que el Ministerio de la Defensa no contaba con presupuesto disponible para comprar los aviones militares a Argentina, el subcontralor de Probidad, Fernando Fernández, enfatizó que el dictamen de Contraloría reiteraba que cualquier tratado o convenio internacional "solo puede ser a través del Congreso".

El pasado 3 de julio, en medio de contradicciones de los funcionarios en Guatemala que negaban la compra de aviones Pampa III a Argentina, en Buenos Aires el presidente, Jimmy Morales y su homólogo argentino, Mauricio Macri, concretaron la venta de las dos aeronaves producidos por la Fábrica Argentina de Aviones, además de la adquisición de servicios de entrenamiento de pilotos y mantenimiento.

Pero la ofician del ombudsman guatemalteco, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, la oposición y otras voces pidieron dar marcha atrás al convenio, hasta que este jueves la Contraloría General de Cuentas ratificó que "el procedimiento realizado por el Ministerio de la Defensa Nacional no se ajusta a las normas".