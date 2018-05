Guatemala reprocha la oposición de países donantes al retiro del embajador sueco

La ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, reprochó hoy a los principales países donantes por haberse opuesto a la solicitud de retiro del embajador sueco, Anders Kompass, por su supuesta "injerencia" en asuntos internos.

La canciller guatemalteca lamentó la decisión de los países aglutinados en el llamado G13, quienes exhortaron al Estado de Guatemala a "reconsiderar" la postura de solicitar el retiro de Kompass, un reconocido diplomático de carrera que ya había trabajado como representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos diez años atrás.

Tras pronunciarse en contra de la oposición de los países donantes, Jovel explicó que como Cancillería "somos muy respetuosos de lo que piensen los otros países también", pero insistió en que "los embajadores deben circunscribirse a su función y no a cuestiones internas de los países y sobre todo interferir en las políticas internas de cada país".

También dijo que su despacho ya había enviado el informe circunstanciado sobre la solicitud de retiro de Kompass que requirió la Corte Suprema de Justicia, la cual tramitó un amparo interpuesto por el ombudsman, Jordán Rodas Andrade, quien basó su acción legal en que la solicitud que envió Guatemala a Suecia solo fue firmada por Jovel y no por el presidente, Jimmy Morales, como supuestamente debía hacerse.

La canciller dijo que "en ningún momento se ha declarado no grato (a Kompass)" y que lo que había realizado era un "proceso administrativo de meses atrás", iniciado el 11 de enero, cuando Kompass anunció públicamente un donativo de 9 millones de dólares de Suecia a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Tras el anuncio del donativo, que convierte al país escandinavo en el segundo principal soporte de la Cicig, Kompass pronunció que "es cierto que (decir que) la cultura es mala no es muy lejos de decir que la gente es mala y no creo que sea correcto. Ni tan poco un buen incentivo para alcanzar los cambios. Por eso es más correcto decir que el problema son las instituciones públicas y disfuncionales y no la gente".

En este mismo sentido, ampliaba que "esto en otras palabras exige una medicina fuerte y creo que en Guatemala esa medicina se llama Cicig".

Tales declaraciones fueron tomadas por el Gobierno de Guatemala como una afrenta a la sociedad local, llegando a decir, la propia canciller, que el embajador sueco le había dicho a "toda la sociedad guatemalteca que era corrupta".

En su turno al micrófono de este lunes, tras concluir el Gabinete de Gobierno, Jovel aseguró que alrededor de la solicitud de retiro de Kompass había "desinformación" y "descomunicación", las cuales calificó como "las bases para generar todo este tipo de malos conflictos y mala información a la población".

El G13, creado en 1999 en Guatemala, está integrado por las embajadas de Italia, Alemania, Canadá, España, los Estados Unidos de América, Francia, Reino Unido, Suecia, Suiza, la Delegación de la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos y el Sistema de Naciones Unidas.