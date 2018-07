Guerra dice que nadie en España ve cambios en el Gobierno catalán que sigue con el "raca raca"

Así se ha pronunciado el exdirigente socialista en declaraciones a los medios antes del inicio de un curso de verano de la Universidad de Almería sobre reforma constitucional y crisis territorial, en las que ha señalado que "nadie en España" ve "cambios" en la actitud del gobierno de la Generalitat porque "están con el raca raca continuamente" pese a la predisposición del Gobierno.

Guerra ha asegurado que el modelo autonómico español es un "eufemismo" para "no decir lo que es, que es un Estado federal" en el que "estamos ya unidos y ahora estamos haciendo un intento de separaciones" con el que "algunos quieren buscar un confederatismo que no está ni en la Constitución ni en el espíritu de los constituyentes, sino más bien al contrario".

Así, ha recordado que durante la legislatura constituyente de España el entonces diputado vasco Francisco Letamendia propuso que la Constitución "recogiera el derecho de autodeterminación y la Cámara lo votó en contra" incluso con el voto de los nacionalistas, según ha apuntado. "O nos engañaron entonces o nos engañan ahora", ha incidido el exvicepresidente al respecto.

Con ello, ha defendido que actualmente "hay motivos" para reformar la Constitución aunque "no son exactamente los que más se oyen", entre los que ha citado la llegada de una nueva generación que no refrendó la Carta Magna o la obsolescencia de su articulado tras más de 40 años en vigor. "Los mismos que dicen eso argumentan que están totalmente vigentes las leyes de 1462 de Cataluña o las del 1261 del País Valenciano. No parece congruente", según ha opinado.

Sin llegar a precisar las razones que, a su juicio, existen para modificar la Constitución, Guerra ha insistido en que los cambios que se pretendan introducir deben ir "al gusto de todos" para llegar a un "consenso" de aquellos partidos que "están dispuestos a la reforma de la Constitución, es decir, a defender su existencia" frente a las formaciones "nacionalistas o populistas" que buscan "dinamitar" el texto.

En esta línea, ha recordado que la Constitución incorpora un título con cuatro artículos --"algunos sostienen que demasiado rígidos", ha apostillado"-- a tal efecto frente para que se pueda modificar "todo lo que hay" frente a otros países como Alemania, Francia o Italia que "tienen reservas".