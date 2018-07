Guerra sobre restos de Franco: ¡Ojalá la piedra que tiene encima se hundiera!

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha asegurado hoy que no le interesa el debate sobre la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos: "Franco se murió, esta enterrado y ¡ojalá que la piedra esa que tiene encima se hundiera! ¡No me interesa nada!", ha afirmado.

En declaraciones en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, Guerra ha explicado que a él no le gusta hablar de Franco porque "se sufrió mucho en España" bajo su dictadura y ha criticado que haya "una serie de gente, por cierto jóvenes, que están todo el día boxeando con el fantasma de Franco".

"A mí Franco no me interesa. Se murió hace tantos años... No tengo ningún interés", ha insistido el veterano socialista, que ha añadido que, "probablemente, el Valle de los Caídos debiera estar modificado, debiera ser un museo de la guerra" y que "eso es probable que exigiera la modificación de la estructura de los enterramientos que hay".

Preguntado por las grabaciones en las que Corinna zu Sayn-Wittgenstein da a entender que Juan Carlos I tiene cuentas en Suiza y que la utilizaba a ella como testaferro, y sobre si eso afectará a la monarquía, Guerra ha acusado a "populistas y nacionalistas" de no haber "soportado" el discurso del Rey del pasado 3 de octubre.

También les ha acusado de estar "aliándose con las cloacas de la policía y con algunos personajes que están intentando desprestigiar una institución".

A su juicio, los que hacen eso "no se dan cuenta de que jugar con fuego es muy peligroso". "¿Qué quieren: tener a José María Aznar de presidente de una república bananera?", ha planteado.

En esa línea, ha señalado que, "cuando se habla de la República, se debería estudiar lo que fue la República", porque en la Segunda hubo cuatro repúblicas, de las que a él le interesan los dos primeros años, mientras el tercer y cuarto bienio fueron "abominables".