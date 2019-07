Guillén (PSOE) dice que "sin confianza" entre los cuatro partidos "el reto de gobernar no será un éxito"

En rueda de prensa, tras asistir a la primera sesión del Debate de Investidura, Guillén ha elogiado el "ejercicio de inteligencia política" que han realizado las cuatro fuerzas que "asumen el reto de apoyar al próximo Ejecutivo autonómico y al candidato socialista, Javier Lambán, como presidente, al que se suma IU que respaldará con su voto la investidura, pero no se incorporará al gobierno.

En su opinión, el proceso de negociaciones ha sido "un ejercicio de diálogo digno de la mejor política, que ya quisieran para sí otras partes del país" y ha remarcado que se ha desarrollado "desde la responsabilidad, la honestidad, el respeto mutuo y demostrando lo fundamental: la tradición democrática de Aragón hacia el pacto, el consenso, trabajando por el bien común".

"El éxito de este proyecto está basado en la confianza, sin confianza entre las distintas fuerzas políticas que apoyan la investidura del candidato Lambán no hay éxito garantizado", ha sostenido, al reconocer la "dificultad" de mantener a un gobierno apoyado por cuatro fuerzas y "una quinta que no entra, pero asume el acuerdo", por lo que ha insistido en que "sin confianza este reto tan importante no será un éxito".

De este modo, el socialista Javier Lambán seguirá siendo "presidente de todos los aragoneses, con un Gobierno basado en la centralidad, la moderación, la transversalidad y que tenga como elemento común el aragonesismo y el autogobierno".

CUMPLIR CON LA PALABRA

Guillén ha defendido que si algo define al candidato "es el cumplimiento de la palabra dada", como ha demostrado en los últimos cuatro años con los acuerdos suscritos "y lo hará en el pacto con estas cuatro fuerzas políticas y con la quinta que lo apoya desde fuera".

Ha retomado el discurso de Lambán para destacar una de sus ideas fuerza: "impulsar un contrato aragonesista, de progreso social, verde y digital, centrado en las personas, en el territorio".

Por último, Guillén ha detallado que Javier Lambán ha mantenido conversaciones con el líder del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y "él siente una gran satisfacción de que hayamos podido llegar a este acuerdo que puede ser modélico para el resto de España, que se estudiará en las facultades de Política, fruto de muchas horas de trabajo y basado en la confianza", ha sentenciado.