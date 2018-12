Guillermoprieto critica que Trump "denigre" a latinos que migran desesperados

La periodista y escritora mexicana Alma Guillermoprieto criticó hoy en Nueva York el "denigrante" discurso del presidente de EE.UU., Donald Trump, contra los latinoamericanos que migran por las mismas condiciones "desesperantes" que se ha dedicado a explicar los últimos 25 años de su carrera.

La periodista, premiada este año con el Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, protagonizó la charla anual más destacada de la Biblioteca Pública, que en su caso decidió titular "Entre traficantes de drogas, criminales, violadores: una vida de reportera en Latinoamérica".

En una majestuosa sala repleta por varios centenares de seguidores, Guillermoprieto declaró al comienzo de su conferencia: "El hombre que ocupa la Casa Blanca ha provocado tal incremento en la cantidad de odio circulando actualmente el mundo que a veces me mareo, como si me fuera a caer".

La escritora consideró que Trump ha agraviado a afroamericanos, judíos y latinaomericanos, pero ha "denigrado consistentemente" a estos últimos, tanto a los que han emigrado, a los que viven en Estados Unidos o a sus descendientes en el país.

"Ninguno de ellos ha recibido más vilipendio que los desesperados latinoamericanos que huyen de condiciones desesperantes en sus países" y que, enfatizó, "no tienen representación electoral".

Además, criticó que los simpatizantes del actual mandatario "le creen" cuando en la vida diaria muchos de ellos conocen en primera persona a personas de la comunidad latinoamericana, que en su mayoría se compone de "gente altamente trabajadora y generosa".

Guillermoprieto, que en 40 años de trayectoria acumula un gran número de crónicas y libros sobre política y cultura iberoamericana, sostuvo que la región ha tenido durante años "las tasas más altas de homicidios del mundo" y por eso algunos "lo dejan todo" para llevar a los suyos a un país "seguro" como es EE.UU.

La escritora relató a los asistentes dos estremecedoras historias de violencia que siguió en Segovia (Colombia) y en Mangueira (Brasil) para "ayudar a entender por qué Latinoamérica no ha sido capaz de resolver su grave problema".

"Por eso me he pasado buena parte de los últimos 25 años hablando con los violadores, asesinos, ladrones, traficantes... del mundo del que vienen, intentando entender", añadió, pese a que también apostilló: "Esto no es lo que esperaba hacer con mi vida".

Bailarina antes de ser periodista, Guillermoprieto resumió que la "guerra de las drogas" ha traído "fuego y sangre" no solo a Latinoamérica; también al oeste de África, el este de Europa, el norte de España, el sur de Francia y a todo Estados Unidos, porque "hacen sentirse bien, generan adicción y son ilegales".

La periodista se reconoció "increíblemente afortunada de estar viva" tras años documentando la violencia en el sur del continente americano, pero también agradeció, por ejemplo, "no estar en Yemen".

Dedicó entonces palabras de apoyo al fotoperiodista Tyler Hicks, que tomó la foto de la niña Amal Hussain, símbolo de la hambruna de ese país y que murió días después. "Situaciones imposibles como esta te pueden dejar con un trauma que dura una vida", desgranó.