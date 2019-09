Guirao insta a asumir de "manera madura" los progresos en igualdad para que sean "irreversibles"

Guirao se ha referido en estos términos en declaraciones a los medios tras entregar el premio nacional de cinematografía a la directora Josefina Molina en el 67 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que tras recibir el reconocimiento ha pronunciado un discurso en favor de la igualdad entre hombres y mujeres.

Sobre esta cuestión y tras confiar que el Gobierno central mantendrá las políticas de apoyo a la mujer en el cine español, "para que su trabajo se reconozca y tenga las mismas oportunidades que ha tenido hasta ahora", el ministro ha considerado que ya con el Premio Nacional de Cinematografía 2018 a la productora Esther García se "abrió un camino para reconocer a todas esas mujeres pioneras que lo han tenido difícil" y "saldar deudas con las mujeres en el cine español".

Además, ha opinado que Josefina Molina tenía que haber recibido este premio "mucho antes" y ha puesto en valor películas suyas como 'Función de noche' de 1981, un filme "brutal y de una generosidad increíble".

Sobre la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, Guirao ha lamentado que "estamos asistiendo en los últimos tiempos a lo que la otra parte tiene clarísimo que es una guerra cultural, de ideas, de conceptos, creo que afortunadamente la sociedad española es muy sensata y modula este tipo de cuestiones pero no se puede bajar la guardia".

En este contexto, ha censurado "el espectáculo del diálogo cruzado" entre PP y Vox en la concentración en rechazo a la muerte de una mujer por la violencia machista en Madrid, algo que, a su juicio, "fue terrible".

El ministro, ha alertado de que "los avances pueden ser reversibles y las generaciones jóvenes tienen que saberlo", por lo que "no se puede bajar la guardia". "Que hayamos conseguido algo no significa que se vaya a mantener", ha insistido. Guirao ha subrayado que "las conquistas sociales y los progresos en igualdad de género no son irreversibles si no hay una sociedad que los asuma de manera madura y que combata las medidas que van contra esa igualdad".

"Espero que tengamos la oportunidad toda la sociedad española, creo que esto es una cosa muy mayoritaria, de permitir que este repunte minoritario desaparezca o por lo menos deje de tener presencia pública", ha sostenido, para opinar que "a estas alturas defender ciertas ideas debía sonrojar a quien las defiende".

"LUCES ROJAS"

Por su parte Molina ha incidido en que hoy en día se han encendido las "luces rojas" en la sociedad española, porque hay una "reacción" ante la igualdad que "no podíamos esperar". "Hay una serie de cosas que surgen, se dicen, que yo que nací en la guerra y he vivido 40 años la dictadura franquista, no quiero volver a repetir", ha señalado.

"Me parece que se encienden las luces rojas porque vamos camino de repetir", ha incidido. Además, ha sostenido que "la igualdad es muy sencilla, la misma oportunidad para todas las personas", al tiempo que ha opinado que mujeres y hombres "deberíamos unirnos" para abordar cuestiones como la lucha contra el cambio climático. es simplemente evolucionar. "Hay que colaborar los dos en mejorar y cambiar el mundo", ha afirmado, para subrayar, a continuación, que la lucha por la igualdad "es irreversible, se pongan como se pongan algunos partidos".