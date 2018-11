Guirao pide atención "permanente" a noticias falsas en procesos electorales

El ministro español de Cultura, José Guirao, reclamó hoy atención "permanente" sobre el fenómeno de las noticias falsas al calor de los procesos electorales y abogó por educar y legislar dentro del "difícil" equilibrio "entre libertad de expresión, censura y libertad de información".

"La atención y la preocupación por este tema debe de ser permanente", dijo Guirao tras participar en un consejo de ministros de Cultura de la Unión Europea en el que se debatió sobre noticias falsas (fake news).

El titular español se alineó con la tesis francesa, país que tras legislar a nivel nacional reclama una normativa europea al respecto, si bien reconoció que se trata de un ámbito delicado que debe reforzarse también con "educación digital" para la ciudadanía.

"Estaríamos más en la posición francesa, lo que pasa es que no es fácil, hay un difícil equilibrio entre libertad de expresión, censura y libertad de información. Pero algo hay que legislar", dijo.

El ministro español subrayó que "hay que tener medidas que combinen la educación digital (para) la población, la legislación, el control y la autorregulación de los medios".

"Es necesaria la educación digital de la población. No solo tenemos que pedir autorregulación, no solo tenemos que tener cierta legislación que controle, sino que también hay que educar a la gente digitalmente para que la gente tenga criterio a la hora de detectar y valorar las 'fake news", agregó.

Según Guirao, el tema de "los bulos y las informaciones falsas viene desde la antigüedad, así se han ganado guerras y batallas, con informaciones falsas. El problema es que las redes sociales lo multiplican hasta el infinito".

"Y hemos visto, o parece ser, que se han utilizado para intervenir políticamente desde otros países. Esto ya es peligroso, va contra la independencia de los países y contra el derecho a una información veraz de los ciudadanos", destacó.

Guirao señaló que no tiene conocimiento de que haya alguna amenaza específica para España de cara a las elecciones autonómicas andaluzas del próximo domingo o a los comicios municipales, autonómicos y europeos del próximo mes de mayo.

"En principio, que yo sepa, no ha saltado ninguna alarma. No lo sé. Temor no, pero sí hay que estar atentos siempre. Pero no solo porque haya un proceso electoral, que es muy delicado (...). El problema es que cualquier ciudadano tiene derecho a una información veraz, a que lo que lea en los medios o en la red sea verdad. Es un derecho fundamental", declaró.

El ministro explicó sobre cómo ayer su propia identidad fue suplantada en una cuenta falsa de la red social Twitter que, haciéndose pasar por el titular de cultura, esparció el bulo del fallecimiento del escritor Carlos Ruiz Zafón.

La suplantación y la mentira sería obra del italiano Tomasso Debenedetti, que acostumbra a difundir noticias falsas con la intención, dice, de demostrar lo fácil que es generar desinformación en las redes sociales.

La falsa cuenta fue desactivada en menos de una hora y desde el Ministerio no se plantean tomar medidas contra el autor.

"Si tuviéramos que tomar medidas por cada cuenta falsa que nos abren... Esta ha tenido más trascendencia porque estaba mejor hecha pero vamos a una media de una cuenta falsa por semana, lo que pasa es que son más chapuceras y la gente no se las toma en serio", explicó el ministro.

Guirao añadió que es sabido que no tiene perfiles en redes sociales ni piensa crearlos, por lo que si alguien ve algo publicado en su nombre deberían deducir que es mentira.

"Le pasa a mucha gente, si tienes una responsabilidad pública eres una presa más apetecible. Pero tampoco hay que darle más importancia, lo bueno es que se detecta rápido y se desactiva. Tampoco hay que darle mayor importancia, no es la caída del imperio romano", concluyó.