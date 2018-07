Guterres pide actuar contra la "terrible" condición de vida de los rohinyás

El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó hoy a actuar contra las "terribles condiciones" que viven los rohinyás en los campamentos de refugiados en el sureste de Bangladesh, una situación provocada en parte por el escaso desembolso de fondos por parte de la comunidad internacional.

"Resulta terrible ver a más de 900.000 personas viviendo en estas terribles condiciones", remarcó Guterres en una rueda de prensa en el campamento de refugiados de Kutupalong, transformado en un inmenso lodazal por las intensas lluvias monzónicas.

Los campamentos en Bangladesh acogen a más de 900.000 rohinyás, entre ellos los alrededor de 700.000 que desde el pasado 25 de agosto cruzaron la frontera para escapar de la represión del Ejército birmano, tras un ataque de un grupo rebelde rohinyá.

Guterres, que finaliza hoy una visita a Bangladesh de dos días acompañado del presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, y el alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, recorrió algunas áreas de los masificados campamentos, entre ellas la habilitada para reubicar a miles de rohinyás asentados en zonas propensas a los corrimientos de tierra o inundaciones.

Sin embargo, más de 200.000 miembros de esta comunidad continúan asentados en áreas peligrosas.

Para Guterres, parte de la culpa de esta situación se debe a que toda la "solidaridad" internacional mostrada hacia los rohinyás no se ha visto traducida aún en un apoyo "suficiente" en Bangladesh, ya que "sólo" se ha desembolsado hasta ahora un 26 % de los 1.000 millones de dólares solicitados el pasado marzo.

Además de estos problemas materiales, el secretario general de la ONU recordó la traumática situación en la que se encuentran los rohinyás, tras su huida de la campaña militar contra esta comunidad en el estado de Rakáin, en el oeste de Birmania (Myanmar).

"Es imposible visitar estos campamentos sin que se rompan nuestros corazones con el sufrimiento de los rohinyás, primero escuchando las terribles historias de violencia masiva, asesinatos, violaciones, de torturas, de miles de aldeas incendiadas", aseguró.

La realidad de los rohinyás no es nueva para Guterres, pues antes de ser nombrado secretario general ya había visitado en dos ocasiones las zonas en el oeste birmano donde vivía la mayoría de miembros de esta minoría musulmana.

En una de aquellas primeras visitas en 2008 como alto comisionado de la ONU para los Refugiados, aunque todavía no se había producido "la violencia masiva que empuja a cientos de miles a huir tan rápido", como ocurrió hace un año, fue testigo de la extrema discriminación que vive allí esta comunidad.

"No tengo ninguna duda de que los refugiados rohinyás son unas de las personas más discriminadas en el mundo, si no las que más, sin ningún reconocimiento de los derechos más básicos, empezando por el reconocimiento del derecho de ciudadanía por su propio país, Myanmar", subrayó.

Las autoridades birmanas no reconocen a los rohinyás como un grupo étnico diferenciado, ya que los consideran emigrantes bangladeshíes llegados de manera ilegal a Birmania, por lo que les niegan la ciudadanía y los derechos relacionados.

La presión internacional llevó a Birmania y Bangladesh a firmar un acuerdo el pasado 23 de noviembre para la repatriación de miembros de la minoría rohinyá, por el que los refugiados que llegaron a Bangladesh comenzarían a regresar el 23 de enero.

Sin embargo, meses después de la firma del acuerdo, el proceso formal de repatriación aún no ha comenzado.

La ONU, a principios del mes pasado, también rubricó un acuerdo con Birmania para tratar de "allanar el camino para que sean reconocidos los derechos" de esta comunidad, aseguró Guterres, a pesar de que se ha criticado que no emplearan el término "rohinyá" en el escrito.

El secretario general, sin embargo, aclaró que esto debe ser visto como "el primer paso para el reconocimiento de los derechos de esta gente", por lo que sería un "gran error" rechazarlo.

"Por una vez fue inevitable, no pudimos usar nuestro término (rohinyá en el acuerdo) y ellos tampoco pudieron usar el suyo (de emigrantes bangladeshíes), pero eso no significa que no se trate de refugiados rohinyás", concluyó Guterres.

Por Azad Majumder