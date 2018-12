Guterres afirma que si no hay paz en Yemen la situación será "mucho peor"

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió hoy de que la situación humanitaria en el Yemen "será mucho peor" el año entrante si no llega la paz y el conflicto no se detiene.

"Si no hay paz, la situación será mucho peor en 2019", aseveró Guterres en una rueda de prensa durante el Foro de Doha, organizado por el Gobierno de Catar.

Guterres recordó que los organismos humanitarios de la ONU atienden actualmente a 8 millones de personas y podrían tener que extender su ayuda a 14 millones en total si la situación humanitaria no mejora.

Dijo que todavía no se ha declarado la "hambruna" en el Yemen por "motivos técnicos", pero puntualizó que esto no significa que la situación humanitaria no sea grave.

"Hay hambre en el Yemen. La cuestión de considerarla hambruna es técnica, está relacionada a varios indicadores. No ha sido declarada, pero no disminuye nada nuestra preocupación", comentó Guterres.

Las partes beligerantes en el Yemen alcanzaron el pasado jueves un acuerdo, con mediación de la ONU, para establecer un alto en fuego en torno a la ciudad estratégica de Al Hudeida, en la costa del mar Rojo.

Los rebeldes hutíes anunciaron hoy que el martes aplicarán la tregua desde el martes en la ciudad, en la que se siguen registrando disparos y fuego de artillería entre ambos bandos.

Tras una semana de negociaciones en Suecia, el Gobierno yemení y los rebeldes hutíes acordaron un alto el fuego en Al Hudeida, ciudad de 600.000 habitantes que está asediada por las fuerzas yemeníes y emiratíes desde el pasado junio.

El acuerdo, que se implementará en fases, prevé la retirada de todas las fuerzas militares de la ciudad en un plazo de 21 días después de la aplicación de las medidas del alto el fuego.

El primer punto a ser aplicado, en un plazo de dos semanas, es la retirada de tropas de las instalaciones humanitarias y del puerto de la urbe, el principal del país, que pasará a ser administrado por la ONU.