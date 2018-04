Hacienda reitera que el dinero del FLA y de la financiación de Cataluña ha pagado sólo facturas certificadas

La secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, Belén Navarro, ha reiterado que en Cataluña "no ha habido dinero" del Fondo de Liquidez Autonómica o de las entregas a cuenta por la financiación de esa comunidad "que no haya ido destinado al pago de facturas de proveedores". Ha agregado que la investigación judicial en marcha dirá si esos pagos de facturas "no correspondieran a tal fin".

Navarro ha comparecido en la Comisión de Presupuestos del Congreso para explicar las cuentas de su departamento para 2018 y, a preguntas de varios grupos parlamentarios, ha explicado este asunto el mismo día que el juez Pablo Llarena ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe "a la mayor brevedad posible" sobre el soporte objetivo en el que se basa para afirmar que ni un euro de dinero público fue destinado a pagar la consulta ilegal del 1-O, ya que ello contradice "las fuentes de prueba recogidas" en esta investigación judicial.

Belén Navarro ha explicado a los diputados que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) tiene dos tramos: uno paga directamente vencimientos de deuda y el otro, a proveedores. Sobre esta segunda parte, ha preciado que las facturas, certificadas por la Intervención, se cargan en una plataforma y se produce después el pago "directamente a los proveedores".

Este mismo sistema de carga y pago directo de facturas, ha continuado la secretaria general, es el que funciona para los pagos con cargo a las entregas a cuenta que le corresponden a Cataluña por el sistema de financiación autonómica. Esta medida se impuso el pasado 15 de septiembre para evitar precisamente el desvío de dinero para el 1-O.

"Se puede decir que no ha habido dinero que no haya ido destinado tanto por los pagos FLA como del control de pago de las entregas a cuenta, al pago de una factura de proveedores", ha afirmado Belén Navarro ante el Congreso.

La responsable de Financiación Autonómica ha recordado a continuación que este asunto está siendo objeto de investigación judicial, que podrían considerar si se ha "desviado algún dinero" ajeno al FLA y a esas entregas a cuenta señaladas, o "ese pago de facturas certificadas por los interventores no correspondieran a tal fin".