Hacienda convoca el viernes a las CCAA para avanzar la senda de estabilidad

El Ministerio de Hacienda ha convocado para este viernes una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que comunicará a los representantes de las comunidades autónomas la senda de déficit para 2020, paso previo para la presentación de los presupuestos generales del Estado.

Así lo ha avanzado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Montero ha destacado el deseo del Gobierno de aprobar cuanto antes los presupuestos de este año como "instrumento que permite poner números" a las prioridades del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

La titular de Hacienda confía en que a la reunión del viernes asistan los representantes de todas las comunidades autónomas, también de Cataluña, después de que en la última convocatoria se ausentara el vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Pere Aragonès.

"Ojalá la normalidad institucional sea la nota dominante en las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat", ha afirmado Montero quien, de momento y por respeto institucional, no ha querido adelantar cual será la senda de déficit que comunicará a las comunidades.

A preguntas de los periodistas, Montero no ha querido comentar el anuncio del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, de que acudirá a los tribunales para reclamar al Gobierno central el pago a las comunidades de las liquidaciones del IVA que les corresponden.

La ministra ha insistido en que se trata de un problema que no ha generado este Gobierno y que el Ejecutivo trató de solucionar en el proyecto de presupuestos de 2019 cuyo rechazo precipitó el adelanto electoral de abril del año pasado.

"Me va a permitir no hacer ninguna valoración, si consideran que tienen que ir a los tribunales no tengo nada que decir", ha dicho.