Hacienda cifra en el 0,5% el déficit autonómico en 2019, frente al 0,1 previsto, e insiste en que no pagará el IVA 2017

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado ante el Congreso de los Diputados que las Comunidades Autónomas cerrarán 2019 con un déficit conjunto del 0,5%, por encima del objetivo del 0,1 previsto entre otras cosas porque se gastaron el IVA de 2017 que tenían que haber cobrado el año pasado y no recibieron, pero que habían incluido en sus presupuestos y ejecutaron.

En su comparecencia en la comisión de Hacienda del Congreso, ha reiterado que no se abonará ese desajuste, de unos 2.500 millones de euros, pero que se han tomado medidas para compensar la situación, como situar el objetivo de déficit en el 0,2%, una décima menos del 0,3% del año pasado descontadas las dos décimas por ese gasto del IVA.

"Las comunidades contaban con ese dinero y han contraído gasto. Cuando Andalucía o Galicia cuenten el objetivo de déficit de 2019, dirán que han cumplido exceptuando el dinero del IVA", ha asegurado la ministra respondiendo a las críticas del PP. Lo mismo ha dicho de otras autonomías, como Cataluña, cuyo vicepresidente Pere Aragonés no ha dudado en que también achacará dos décimas del déficit de 2019 a esta misma causa.

Pero casi todos los grupos han reclamado en la comisión que este dinero se abone y en el caso de Junts, su portavoz, Ferrán Bel, ha advertido al Gobierno que si no paga se complicará sacar adelante los Presupuestos del Estado este año, así como el nuevo sistema de financiación autonómica.

MONTERO: "EL SISTEMA NO FUNDAMENTEA ESO DE ESPAÑA NOS ROBA"

Con respecto a la reforma de este sistema, la ministra ha respondido a las críticas de esta formación independentista por el trato financiero recibido por Cataluña. Montero ha asegurado que el sistema "no ha sido extraordinariamente lesivo para Cataluña", y ha asegurado que ha estado en la media de ingresos de las comunidades autónomas.

"¿Eso significa que es suficiente? No, una afirmación no es contradictora con la otra. Pero no fundamenta eso de España nos roba", ha añadido María Jesús Montero, que ha reclamado que no se repita ese discurso porque se da la sensación de que el Estado "quita algo a Cataluña" y "aquí nadie roba a nadie".

Ha defendido a continuación que el país "claro que ayuda a Cataluña" porque significa ayudarse a sí mismo y que quiere una economía catalana fuerte porque es "motor" de la economía española.