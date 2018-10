Haddad dice que Bolsonaro es "un jefe de milicia" y sus hijos unos "matones"

El candidato progresista Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), afirmó hoy que su adversario en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, es un "jefe de milicia" y que sus hijos son unos "matones".

"Esas personas son una milicia, no es un candidato a presidente, es un jefe de milicia, sus hijos son milicianos, son matones, es gente quinta categoría, esa es la verdad", expresó Haddad en una rueda de prensa en la ciudad de Sao Luis, en el estado de Maranhao (nordeste).

Para el exministro de Educación, "las personas no están atentas porque creen que van a tutelarlo", pero uno "no tutela a la milicia" porque "la milicia usa arma, tiene un aparato de violencia que el ciudadano común no tiene".

"Él (Bolsonaro) es un jefe de una milicia", repitió Haddad, quien añadió que solo "el miedo de quien tiene juicio crece" y quien "está anestesiado no ve el peligro" que, a su juicio, representa el polémico capitán en la reserva del Ejército, un nostálgico de la dictadura militar (1964-1985).

Previamente, en un mitin con sus simpatizantes, aseguró que "ganando un punto" porcentual "por día" en las encuestas de intención de voto vencerá a Bolsonaro en el balotaje del próximo domingo.

"Si ganamos un punto porcentual por día, es solo eso, un punto por día, vamos a remontar las elecciones el domingo y vamos a subir juntos la rampa del Palacio (presidencial) de Planalto" en Brasilia, garantizó.

Sin embargo, los últimos sondeos atribuyen una diferencia mayor, de casi 20 puntos, entre el ultraderechista y Haddad, cuando faltan apenas siete días para la cita electoral.

Según la encuesta más reciente, Bolsonaro ganaría con un 59 % de los votos válidos frente al 41 % que obtendría Haddad, heredero político del encarcelado expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupción e impedido de participar en la disputa.

Aun así, Haddad se mostró confiado en remontar esa enorme distancia y atacó con dureza, una vez más, a su oponente.

"Desafío a una persona que me diga lo que este tipo ha hecho durante veintiocho años en el Congreso" como diputado federal, expresó el aspirante del PT.

"Veintiocho años recibiendo salario del pueblo y nadie sabe lo que ha hecho, solo vomitó violencia", contra "mujer, negro y nordestino", completó.

Para intentar revertir la enorme distancia con respecto su rival, Haddad se ha ido este fin de semana a hacer campaña hasta la región nordeste de Brasil, el bastión histórico del PT que fue fundamental para que impulsarle hasta la segunda vuelta de los comicios.

El objetivo de esta pequeña gira por los estados de Ceará, Piauí y Maranhao es ganarse a los electores que en la primera vuelta optaron por Ciro Gomes, postulado por los laboristas y quien cayó derrotado en la primera vuelta del 7 de octubre al quedar tercero con un 12,5 %, y frenar el avance de Bolsonaro en la región.