Hasel dice que si va a la cárcel irá "orgulloso" por contar hechos objetivos

El rapero Pablo Hasel, que se enfrenta a una pena de cinco años de cárcel, ha dicho que si el Tribunal Supremo no admite su recurso entrará en prisión "con mucha pena, con mucha rabia", pero "orgulloso" porque en sus letras contó "hechos objetivos".

Hasel ha sido condenado esta semana a dos años de prisión y otro de multa (que no piensa pagar, por lo que se sumará a la pena), que se suma a otros dos de una sentencia previa de 2015.

El rapero ilerdense ha participado hoy en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel de Zaragoza, en una charla sobre la libertad de expresión y, en declaraciones a los medios, ha insistido en que "no hace falta compartir todo lo que decimos para ver que esto es una barbaridad".

Sí que ha querido aclarar, desmintiendo así a algunos medios de comunicación, que no está condenado por enaltecer a ETA, sino por defender a "presos políticos antifascistas", denunciar "asesinatos y torturas" policiales o criticar a la monarquía con "hechos objetivos" que han aparecido hasta en la prensa del corazón.

Ha llamado a la fiscal de su caso "fascista asquerosa", aunque le ha agradecido la "honestidad" al decir que con sus letras llamaba a la movilización, aunque ha considerado que "mintió" cuando argumentó que la libertad de expresión tiene los mismos límites en España que en otros países de su entorno.

También ha subrayado que no ha sido condenado por la "Ley Mordaza" y que el PP "no es el único responsable", y ha extendido esta responsabilidad a todos aquellos partidos que "no quieren disolver este tribunal fascista", en referencia a la Audiencia Nacional.

Ha sido especialmente crítico con Podemos por no llevar esta disolución en su programa o por lanzar "vivas a la Guardia Civil" o manifestarse en Asturias para subir el sueldo de un cuerpo que infringe "palizas" a manifestantes.

A la vez que ha extendido esta responsabilidad al PCE o a IU, a quienes ha tachado de "izquierda mal llamada".

Antes, ha denunciado que ya han sido 15 raperos encausados en España por delitos de opinión, "todos ellos antifascistas", en lo que ha calificado como una nueva "inquisición".

Además, ha relatado como, durante el registro de su domicilio, le "secuestraron" libros y ordenadores como si se tratara "la Gestapo nazi".

Hasel ha compartido mesa con el periodista Boro LH, condenado a un año y seis meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo y procesado en otra causa por la que le piden seis años de cárcel y 6.200 euros de multa por atentado a la autoridad y lesiones contra dos agentes mientras cubría una manifestación en marzo de 2014.