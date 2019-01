Herido líder regional de ultraderechista Alternativa para Alemania en ataque

El diputado y líder regional en Bremen de Alternativa para Alemania (AfD), Frank Magnitz, resultó gravemente herido al ser atacado ayer por la tarde por varias personas, confirmó hoy el partido ultraderechista en un comunicado.

Según había informado previamente la policía en un comunicado, el ataque se produjo hacia las 17.20 hora local (16.20 GMT) en las inmediaciones del teatro en la plaza Goethe de Bremen (norte de Alemania).

AfD precisó que los atacantes golpearon a Magnitz, de 66 años, con una viga de madera "hasta dejarlo inconsciente, y siguieron dándole patadas en la cabeza cuando ya se encontraba en el suelo".

Debido al cargo de la víctima, la policía, que busca posibles testigos de la agresión, parte de la base de que se trata de un ataque de trasfondo político, por lo que las autoridades encargadas de investigar delitos políticos y contra el Estado y la Fiscalía de Bremen han asumido la investigación.

"El brutal ataque contra el diputado Frank Magnitz en Bremen debe condenarse enérgicamente. Ojalá la policía logre dar pronto con los autores", dijo en su cuenta de Twitter el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert.

La líder de los socialdemócratas, Andrea Nahles, escribió: "La AfD es un enemigo político de nuestra sociedad tolerante y pacífica. Pero aquel que combate al partido y a sus políticos con violencia traiciona estos valores y pone en peligro nuestra convivencia. Condeno del modo más enérgico la brutal agresión a Frank Magnitz".

"El ataque al señor Magnitz me preocupa. No importa lo mucho que rechace lo que representa la AfD: la violencia no es un medio en el debate político", dijo por su parte el líder de los liberales, Christian Lindner.

El copresidente de La Izquierda, Bernd Riexinger, escribió: "La violencia no debe ser un medio en la discusión política y siempre debe ser condenada. Que la AfD utilice ahora este acto contra su propio diputado Magnitz para su típico acoso contra La Izquierda y los verdes es igual de reprobable".

Por su parte, el dirigente de los Verdes Cem Özdemir expresó hoy su esperanza de que los agresores sean detenidos y condenados pronto.

"Ni siquiera con respecto a la AfD cabe ningún tipo de justificación a la violencia. El que combate el odio con odio, finalmente deja que el odio gane", dijo.

La formación ultraderechista advirtió de que "observará detenidamente en los próximos días las reacciones de los políticos de otros partidos", al tiempo que afirmó que "no sólo La Izquierda, sino también los socialdemócratas y los verdes apoyan a los antifas" -activistas antifascistas radicales de izquierdas- "y sus ataques".

"¿Es esto lo que quieren las otras fuerzas políticas? ¿Es esta su idea de democracia? Una y otra vez la AfD es blanco de ataques de izquierdas que no son condenados o incluso son apoyados por los otros partidos", dijo la formación ultraderechista, que habla de "un día negro para la democracia en Alemania".

La semana pasada se registró una explosión frente a la oficina de AfD en Döbeln, en el estado federado de Sajonia, en el este del país, que sólo dejó daños materiales.

En las últimas semanas había habido en Sajonia varios ataques a oficinas de AfD sin que se registrasen heridos.

En este estado federado se celebrarán elecciones regionales el 1 de septiembre próximo y las encuestas de opinión dan a AfD entre el 23 % y el 25 % de los votos.