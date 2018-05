Hernando ve en Cs un "caballo de troya de la izquierda" para destruir al PP

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha considerado que Ciudadanos "no es el PP ni es de centro derecha", sino que es el "caballo de troya de la izquierda" que "algunos quieren utilizar para destruir el centro derecha", a pesar de lo cual espera que "la gente no se deje manipular".

Hernando ha hecho esta reflexión al ser preguntado por el acto celebrado ayer por Ciudadanos, y en declaraciones en el Congreso ha pedido al líder de Cs, Albert Rivera, que "se modere " y "no confunda patriotismo con patrioterismo".

Según ha apuntado, hubo una época en que "desde la izquierda repartían carnés de demócratas" y ahora "algunos parece que quieren repartir carnés de españoles".

Y ha ironizado sobre el hecho de que Rivera, que ha dado "botes" en distintas ideologías, ha sido de UGT y se ha definido primero como socialdemócrata y después como liberal "ahora quiera ser del PP".

Pero ha advertido de que el PP "no tiene que recibir lecciones de nadie" y ha considerado "perverso" el discurso de "esos que dicen si estás conmigo eres buen patriota y si no estás conmigo no lo eres".

Rafael Hernando también ha reprochado a Rivera que ayer utilizase el nombre de Miguel Ángel Blanco sin recordar que era concejal del PP y que precisamente "fue asesinado por ser concejal del PP".

Tras criticar la "impostura" de Rivera, que se acerca a la "desfachatez", ha advertido al líder de Ciudadanos de que se esta equivocando, le ha pedido que piense "más en España y menos en las encuestas".

Y también le ha sugerido que se dedique menos a la "confrontación con el PP" y apueste más por el "sentido común".