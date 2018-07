Hernando (PP) no entiende que el Gobierno no desmienta o persiga las grabaciones de Corinna

"No entiendo la posición del Gobierno para desmentir y para perseguir esas grabaciones que nadie sabe cómo se han producido, si estaban preparadas, programadas, pero que tienen un objetivo fundamental que es intentar desestabilizar las instituciones españolas y en este caso al antiguo Jefe del Estado", ha dicho Hernando en el Congreso.

El portavoz 'popular' ha considerado "muy importante" la comparecencia del director general del CNI, Félix Sanz Roldán, en la cámara para explicar las citadas grabaciones. Y, además, echa en falta "una respuesta contundente del Gobierno de España frente a un intento de las cloacas más deplorables que han funcionado en los servicios de seguridad relacionados con algunos delincuentes presuntos para atajar estas cuestiones".

Hernando dice entender la posición de Podemos que "no resiste el régimen político de la Transición, quieren utilizar cualquier cosa para dinamitar las instituciones y la Constitución", pero no entiende que el Gobierno no desmienta y persiga esas grabaciones.