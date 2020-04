Hernando (PP) insta al PSOE a convocar ya la Comisión de CCAA del Senado y avisa que no puede retrasarla

Hernando ha respondido al portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, quien ha apostado por celebrar esta comisión más adelante y ha rechazado ponerle ya una fecha, durante el estado de alarma que impide la movilidad de los ciudadanos. A su juicio, se debe esperar a que haya garantías sanitarias para celebrarla. La iniciativa fue aprobada por la Mesa del Senado con los votos a favor de PP y PNV y el rechazo del PSOE, únicos partidos representados en el órgano que dirige la institución.

"Él no pertenece a la Mesa y no es quién para decidir cuándo se convoca o no", ha dicho el senador del PP en declaraciones a Europa Press. Hernando ha asegurado que esperan que el presidente de la Comisión, el socialista Manuel Cruz, ponga fecha a la sesión y de no ser así, ha asegurado que su partido estudiará qué medidas tomar para obligar a su convocatoria.

Hernando ha subrayado que se podría celebrar esa comisión guardando las medidas de seguridad impuestas para evitar contagios y que algunos consejeros podrían intervenir por videoconferencia. Por parte del Gobierno, podría acudir un ministro como ya lo hacen al Congreso de los Diputados y los grupos parlamentarios podrían limitar su presencia a un portavoz.

"Que no intenten mentir y engañar más a la gente. Se ha podido celebrar el Pleno del Congreso, han podido estar presentes los ministros", ha agregado Rafael Hernando. "Son excusas. El problema es que han generado una crisis sanitaria, a la que se une una crisis económica y pretenden organizar una crisis democrática e institucional, cerrando el Congreso y el Senado y ejerciendo censura con los medios de comunicación no afines", ha concluido.