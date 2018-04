Hernando (PP) felicita públicamente a Montero e Iglesias por su embarazo y espera que no afecte a sus vidas políticas

Hernando ha respondido así al ser preguntado por si había dado ya la enhorabuena a Iglesias y Montero tras anunciar el pasado sábado que esperan mellizos para el próximo otoño. "Los he felicitado por duplicado", ha dicho.

Sobre si considera que este embarazo podría perjudicar sus carreras políticas, el responsable 'popular' ha indicado que piensa que no. "Yo creo y espero que no. Confío en que les vaya muy bien a los dos. Mi más cordial enhorabuena. Les deseo todo lo mejor", ha concluido.

Hernando fue quien el pasado verano, durante la réplica que hizo al líder de Podemos en el debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy, provocó la indignación de éste y de sus diputados cuando insinuó ya la relación entre Iglesias y Montero. "Hay quien dice que estuvo mejor la señora Montero que usted (en ese debate), pero no diré yo esto porque si no, no sé qué voy a provocar en esa relación", dijo entonces.