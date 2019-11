Hernando (PP) dice que el silencio de Sánchez le hace cómplice de los ERE y le exige que pida perdón

El senador del PP Rafael Hernando ha avisado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que el silencio que está guardando tras la sentencia de los ERE conocida ayer "le hace cómplice", algo que el propio dirigente socialista ha advertido en el pasado a otras formaciones, y le ha reclamado que pida perdón por esos hechos.

Hernando ha cargado contra la reacción de los socialistas ante el fallo, que según ha recalcado condena a dos expresidentes del PSOE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el primero además también vicepresidente de un Gobierno socialista, entre otros cargos públicos. "Esconder la cabeza en el agujero no puede ser una postura política. Como decía el señor Sánchez en su momento, el silencio le hace cómplice", ha señalado en declaraciones en el Senado.

El dirigente 'popular' ha insistido en que se trata del caso de corrupción "más grave de la historia" y ha reclamado a Sánchez que en su partido se asuman responsabilidades políticas, como se las han exigido al PP ante casos de corrupción que le han afectado. Sin embargo, no ha pedido la dimisión del presidente y secretario general del PSOE.

"Lo que pedimos es que comparezca, que dé explicaciones y pida perdón, y si mantiene las mismas tesis que mantenía en el pasado con otras personas que no son de su partido. Al señor Rajoy le presentó una moción de censura", ha reiterado.

"NO PUEDO HABLAR DE HIPÓTESIS SINO DE REALIDADES"

Hernando ha asegurado que la sentencia aleja más al PP de Pedro Sánchez, que "no merece ninguna confianza" tras el fallo de los ERE aunque a su juicio tampoco antes, por lo que no ha compartido la posibilidad de un acuerdo entre los dos grandes partidos para que el PSOE no pacte con Podemos, una línea que mantiene abierta el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

"El señor Sánchez ha elegido ya a su socio y el señor Iglesias ha manifestado su posición. Por lo tanto el PP no tiene nada que decir en una situación como ésta. El señor Sánchez no merece ninguna confianza, ni en estos momentos ni creo que antes, pero en estos momentos menos todavía por parte del PP", ha respondido Hernando tras ser preguntado al respecto.

Rafael Hernando ha añadido que a su partido no le gusta el acuerdo con Unidas Podemos y cree que no es bueno para el país, pero que la realidad es que Sánchez lo ha decidido ya "y esto es lo que hay". "No puedo hablar de hipótesis sino de realidades", ha agregado.

VE TIBIA LA RESPUESTA DE IGLESIAS

El dirigente 'popular' ha censurado también la respuesta del líder de Podemos ante la sentencia de los ERE, en su opinión tibia porque quiere asegurar ser vicepresidente en el próximo Gobierno. En este punto, ha recordado que Pablo Iglesias llamó "delincuentes en potencia" a los diputados del PP tras la sentencia de la trama Gürtel y le ha preguntado si piensa lo mismo de los diputados y senadores del PSOE una vez leída la sentencia de los ERE.

"Desgraciadamente, la izquierda, el PSOE, ha usado el dinero de los servicios sociales, de los más necesitados, para mantenerse en el poder", ha apuntado. "Utilizaron un sistema de corrupción generalizado e institucionalizado para comprar votos en Andalucía y mejorar los resultados no sólo en Andalucía, aportando gran número de diputados y senadores", ha recalcado.