Hernando (PP) se felicita por la suspensión de Romeva en el Senado: "Nos da la razón"

El secretario cuarto del Senado, Rafael Hernando (PP), ha expresado la satisfacción de su partido por la suspensión hoy del senador de ERC en prisión preventiva Raül Romeva, una decisión con la que los 'populares' interpretan que la Cámara les da la razón puesto que habían pedido previamente esta medida.

"Satisfacción porque se nos da la razón y porque se demuestra que no hay personas al margen de la ley, no hay impunidad para nadie", ha dicho Hernando en declaraciones tras la Mesa del Senado que ha decidido la suspensión del político catalán.

Los 'populares' habían solicitado la semana pasada que se tomara ya esta medida, aprobada por el Congreso el viernes para los cuatro políticos de ERC y de Junts en idéntica situación que Romeva.

Con respecto al plazo dado a ERC para que recomponga su grupo parlamentario una vez suspendido Romeva, Rafael Hernando ha explicado que se le da un tiempo para que "subsane el error" y que se revisará la nueva propuesta que haga.

La portavoz de ERC, Mirella Cortés, le ha replicado después que el error no es de Esquerra sino de la Mesa al suspender a Romeva. "No subsanamos ningún error porque no hemos cometido ninguno", ha dicho airada.

ACATAMIENTOS CORRECTOS

El PP había pedido también al presidente del Senado, Manuel Cruz, que se revisaran las fórmulas empleadas por los senadores independentistas para tomar posesión del escaño en el Pleno del pasado 21 de mayo. Las frases con que acompañaron la promesa del cargo, según el PP, podían incluso invalidar el acatamiento.

Hernando ha explicado este miércoles que los servicios jurídicos del Senado sin embargo han entendido que todos los senadores hicieron una expresión clara del "sí, juro" o "sí, prometo", por lo que los acatamientos fueron correctos. "No es de nuestro gusto", ha admitido, "nos gustaría que se modificara el Reglamento porque ese no es momento de mítines".

PLENOS CUANTO ANTES

El PP ha aprovechado esta reunión de la Mesa para solicitar ya al presidente, Manuel Cruz, que se ponga en marcha un calendario de trabajo y que se organicen comisiones y Plenos. La reclamación de los 'populares' es que se celebren incluso sesiones plenarias con el Gobierno en el mes de junio.

Y ha recordado que el Tribunal Constitucional ha dejado claro que se puede controlar en el Parlamento a un Gobierno en funciones. Fue lo que resolvió el Alto Tribunal precisamente cuando la oposición quiso preguntar y tener plenos de control con el Gobierno de Mariano Rajoy y éste se negó a acudir al Congreso, en la legislatura fallida de 2016.