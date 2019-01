Hernando dice que Vox es la "extrema derecha" y que sus ideas son "distintas" a las del PP

El presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP y exportavoz en el Congreso, Rafael Hernando, ha situado este miércoles a Vox en la "extrema derecha" y ha destacado que las ideas de esa formación política son "distintas" de las del Partido Popular. Según ha añadido, el PP es una "fuerza centrada".

"Si lo ponemos en la situación o mirando donde se ubica cada uno en la playa, diríamos que Podemos es la extrema izquierda y Vox es la extrema derecha", ha afirmado Hernando en una entrevista en la Sexta, recogida por Europa Press, al ser preguntado si considera que Vox es la ultraderecha.

Hernando ha destacado que el candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha dicho en el debate de investidura que el Partido Popular es "una fuerza centrada" que quiere "dialogar con todos, incluso también con los socialistas".

"HEMOS MODERADO LAS POSICIONES MAXIMALISTAS DE VOX"

El exportavoz del PP en el Congreso ha defendido el acuerdo "razonable" que se ha sellado en Andalucía, ya que, según ha dicho, de los "postulados maximalistas que planteaba Vox al principio apenas ha quedado nada".

"Hemos moderado esas posiciones maximalistas y ahora hace falta que llevemos adelante un acuerdo que tenemos con Cs, que es muy positivo para el conjunto de los andaluces. Y sobre todo que seamos capaces de que los ciudadanos sepan que el cambio ha llegado y que en sus vidas las cosas también cambian", ha dicho.

Dicho esto, ha admitido que conoce al líder de Vox, Santiago Abascal, desde que "era pequeño" porque perteneció a NNNG del PP. "Ahora está en Vox. Espero que sea capaz de hacer o mantener una postura que sea razonable para el conjunto de los españoles, con sus ideas que son ideas propias evidentemente, distintas de las del PP, pero que a través del diálogo podamos entendernos", ha apostillado.

Hernando ha criticado duramente las manifestaciones a las puertas del Parlamento andaluz que está alentando el PSOE, pero ha rechazado que puedan calificarse de "terrorismo callejero". "He sufrido muchas manifestaciones y escraches de todo tipo. No me gusta, me parece que no es una forma buena de manifestarse en democracia", ha apostillado.

En este sentido, ha subrayado que no le parece "bien" que se promuevan manifestaciones contra un Gobierno "que todavía no ha gobernado ni ha tomado decisiones, sobre todo cuando lo hace unun partido que lleva 40 años gobernando en Andalucía". Es más, ha recordado que cuando "Podemos rodeaba el Congreso, Susana Díaz condenada esos hechos". "Hay que ser coherente", ha resaltado.