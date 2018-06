Hernando cree afiliados no ven en peligro proyecto PP y por eso no participan

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha considerado hoy que si hay una participación baja en el proceso para elegir al nuevo líder del partido es porque los afiliados no tienen la percepción de que el proyecto corra peligro, y "como no corre peligro no están estimulados para salvarlo".

Así ha justificado Hernando la baja participación que se prevé va a tener este proceso, ya que a falta de conocer los datos oficiales va a ser menor del 10 por ciento de los afiliados, entre el 7 y el 8 según ha estimado esta mañana el coordinador general, Fernando Martínez Maíllo.

Según Hernando, el PP es un partido "unido" con un "equipo unido" y sus militantes "no están soliviantados ante una situación de primarias", porque entienden que todos los candidatos están "suficientemente capacitados".

Y "no hay esta aprehensión" del afiliado pensando que el partido "se la juega", ha añadido.

Tras apuntar que el sistema está "legitimado por la convocatoria", Rafael Hernando ha recordado que "participa el que quiere y el que no quiere no participa" porque "éste es un país libre" y los afiliados son libres de votar.

Y como no piensan que peligre el partido, ha reiterado, "no están estimulados al cien por cien para salvarlo".

"Tenemos unos candidatos excelentes, todos mejores que los que se sientan en el Consejo de Ministros", ha dicho Hernando, al que le da "igual" que vote el 10, el 7 o el 3 por ciento, porque es una muestra de que los militantes "están tranquilos" y les gustan todos los candidatos.