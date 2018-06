Hernando pide a los candidatos que no pongan en entredicho al partido

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha reclamado hoy a los seis candidatos que optan para sustituir a Mariano Rajoy que "cuiden" al partido y no lo pongan en "entredicho" porque eso no es bueno y hay que mantenerse unidos. En una rueda de prensa en el Congreso, Hernando ha respondido de esta manera al ser preguntado por las acusaciones de "juego sucio" que ha realizado uno de los candidatos, Pablo Casado, sobre este proceso. Hernando ha aprovechado para "sugerir", como hombre de partido, a "todos y cada uno" de los candidatos que cuiden al partido y cuiden las formas y ha dado por supuesto que es lo que pretende cada uno de ellos "con mejor o peor intención". Ha recordado que las normas del proceso interno las conocía todo el mundo y se trata de respetarlas y no buscar estar cambiándolas de forma permanente. Pero, en todo caso, ha situado en la Comisión Organizadora del Congreso extraordinario la responsabilidad de decidir al respecto y ha asegurado que respetará sus decisiones. Además, ha puntualizado que los militantes que no se han inscrito para participar en este proceso interno ha sido porque igual no han apreciado "diferencias de modelo de partido o ideológicas" entre los candidatos. Y ha insistido en que todo los militantes quieren un partido "fuerte y unido" e ir todos junto al Congreso para formar un equipo de dirección que permita pasar página cuanto antes del "bienio negro" que pretende mantener el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.