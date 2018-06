Hernando dice que el centroderecha español "no necesita reconstruirse"

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha dicho hoy que el centroderecha español "no necesita reconstruirse", en contra de lo que aseguró ayer el expresidente del Gobierno José María Aznar.

En una rueda de prensa en Almería ha declarado que es "respetuoso con las declaraciones de los demás" y que si Aznar "quiere colaborar para mejorar el PP, siempre ha tenido las puertas abiertas, lo ha hecho cuando lo ha estimado oportuno y cuando no, no lo ha hecho".

Ha insistido en que la reconstrucción del partido no es necesaria porque el PP "ha ganado" las elecciones, aunque ha apuntado que tiene que "competir con un populista que se disfraza de centroderecha".

"No tiene nada que ver y a las pruebas me remito", ha dicho en referencia a Ciudadanos, y ha criticado que el líder de la formación naranja, Albert Rivera, "traicionara" el acuerdo presupuestario entre ambos partidos y "desestabilizara" el Gobierno abriendo la puerta a la presidencia del socialista Pedro Sánchez.

"Sánchez explicó las conversaciones secretas con Cs. Me indignó que el principal aliado de la legislatura, con el que habíamos firmado un pacto de investidura que estábamos cumpliendo honradamente, le dijera al líder de la oposición que su objetivo era que el PP no aprobase el techo de gasto, que es lo que piden las autoridades europeas", ha manifestado.

En opinión de Hernando, Rivera tiene "una altura política de escasa trascendencia" y ha pensado en las encuestas y no en España para "desestabilizar el Gobierno".

"Quiero decirle a Aznar y a todos los españoles que Rivera no es de centroderecha, es, con todos mis respetos, de centroizquierda", ha sostenido el diputado, quien ha recordado que en Andalucía Cs apoya a un gobierno socialista "con multitud de casos de corrupción".

Por otro lado, ha declinado pronunciarse sobre el sucesor de Mariano Rajoy al frente del PP, aunque ha dicho que su partido tiene a gente "enormemente preparada" para este cargo y para optar a presidir el Gobierno del país.

Tampoco ha relevado si seguirá como portavoz del PP en el Congreso tras este proceso y ha insistido en que estará "donde quiera el partido", aunque se ha mostrado satisfecho por el trabajo realizado por el grupo parlamentario.

"He estado en distintas posiciones. He sido 24 años diputado por Almería y es lo mejor que me ha pasado en mi vida (...) espero que mi trabajo pueda seguir en la misma capacidad para mejorar las cosas en Almería y, si es posible, tener más compañeros en el Congreso en la próxima legislatura", ha concluido.