Hernando defiende a Montoro y advierte a Rivera de que el PP no es el enemigo

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha defendido hoy al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y ha arremetido contra el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a quien ha llamado "el señor de las medallas" y al que ha pedido que oriente bien sus acusaciones porque "el enemigo no es el PP".

En un encuentro de Nuevas Generaciones, Hernando ha dicho que las afirmaciones de Montoro sobre que no se había gastado dinero público en el 1 de octubre se han "cogido por las hojas" y ha recalcado que el titular de Hacienda "fue el primero que denunció a los independentistas por malversación de fondos públicos.

"Esto que no se cuenta es muy importante que lo sepamos", ha incidido el portavoz popular, que le ha recordado a Cs que "el adversario son los independentistas".

Para Hernando, en España hay dos tipos de marxismos, el populista morado de Podemos y el naranja de Ciudadanos, que cambia de principios al estilo Groucho Marx en función de las encuestas.

Ha criticado que Rivera, al que se ha referido como "el señor de las medallas", porque "si hay algo que sale bien en España es gracia a él y, si no, todo es culpa del Gobierno", busque cualquier excusa para acusar al PP.

También que Cs haya pasado de ser socialdemócrata a liberal y ha dicho que, como siga así, después será extreman derecha y luego de izquierda y se situará junto al Podemos, partido con el que, según ha advertido, ya ha coincidido en algunas cosas.

Entre ellas, el acuerdo que alcanzaron ambos en 2015 junto al PSOE para que el socialistas Patxi López presidiera el Congreso.

Sin embargo, ha precisado, no se han puesto de acuerdo en Cataluña para que el presidente del parlamento no fuera un independentista, solo para que el PP no tuviera grupo parlamentario.

"Esto sí que algún día nos lo tiene que explicar el señor Rivera", ha recalcado Hernando, que además le ha pedido que explique por qué no le gusta hablar de los ERE y se dedica a "tapar la corrupción" del PSOE en Andalucía y a "mirar para otro lado" como, en su opinión, hizo esta semana cuando acudió a la Feria de Sevilla.

Le ha exigido también que dé cuentas de por qué en el Congreso se pone de acuerdo con el PSOE y Podemos para actuar en RTVE y, sin embargo, en el Parlamento de Cataluña no lo hacen para "parar los pies" a TV3 y en Andalucía permite que Canal Sur esté "tapando" la corrupción de los socialistas.

"Hoy he hecho demasiadas preguntas al señor Rivera, espero que no se le indigesten, pero que alguna vez nos conteste a alguna, porque ya que le gusta hablar y dar lecciones e instrucciones a los demás de lo que debemos hacer, pues que alguna vez se aplique el cuento", ha señalado.

Se ha referido, por otra parte, en su intervención a los presupuestos generales del Estado para resaltar que fijan un incremento de las pensiones del 3 por ciento, "tres veces más de lo que se pedía en las manifestaciones" de las últimas semanas.

Y ha reclamado a los que salían entonces a la calles que se manifiesten ahora para "dar las gracias" al Gobierno por esa subida.