Rafael Hernando pide "perdón" a las víctimas del franquismo y a Rubalcaba por intentar agredirle

Rafael Hernando, exportavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, se arrepiente de una de sus declaraciones más polémicas en las que acusó, en una entrevista televisiva, a los familiares de las víctimas del franquismo de acordarse "de su padre cuando había subvenciones para encontrarle".

"Me pasé cuatro pueblos, sí. Fui injusto. Y pido perdón", ha confesado en una entrevista a El País, "lo que quería decir es que la mayoría de fondos de la memoria histórica no se dedicaron a que las personas pudieran recuperar los restos de sus abuelos", ha zanjado.

Hernando se ha acordado de uno de los enfrentamientos que ha tenido en la Cámara con el entonces portavoz socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, con el que casi llega a las manos en el año 2005 en los pasillos del Congreso, entonces, también se pasó "cuatro pueblos. Y pido perdón por eso".

Cuatro años de portavoz de los conservadores y diputado por Almería desde la quinta legislatura dan para mucho. Pero de todos los adversarios políticos a los que se ha enfrentado dialécticamente, Hernando se queda con Pablo Iglesias: "Tiene su punto. Con [Pedro] Sánchez lo he pasado bien, porque me ha sido fácil; Pablo es más correoso".

Cree que hay "buenos portavoces, aunque es verdad que la política en este país ha perdido ingenio y gente preparada". Para Hernando es un inconveniente que "ahora todos son incompatibilidades" porque, en su opinión, "eso disuade a grandes profesionales" y critica los sueldos de los ministros que califica de "disparate". "Es una vergüenza: 3.800 euros por manejar miles de millones, contar tu vida de pe a pa... todo eso hace que mucha gente se retraiga de venir a la política", confiesa.

El conservador reconoce que en el Parlamento le "riñen mucho. Ana Pastor me regaña muchas veces, con razón". Hernando asegura que él es "así, no me considero un personaje".

Tras la elección de Pablo Casado como líder del PP, la portavocía queda en manos de Dolors Monserrat y él pasa a presidir la unidad de asuntos internos del partido. "Me gustaría convertir ese comité en un comité de ética y formar a la gente en el conocimiento de la legislación". Y lamenta que cuando "te imputan, que es una garantía judicial, para que vayas con abogado y tienes que irte a tu casa". En su opinión "eso ha provocado una proliferación de denuncias falsas para derribar al adversario" aunque reconoce que "a veces, la presunción de inocencia ha actuado como un elemento de protección de los malos".

Hernando se muestra firme opositor a las primarias porque cree que "al final las primarias generan heridas internas y confrontaciones innecesarias" aunque se muestra convenido de que el partido coserá esas heridas generadas tras el congreso y aboga por "otro sistema, entre el dedazo y algo más participativo sin necesidad primarias".