Herrera asume que en el PP ha habido "soberbia" y "prepotencia de algunos"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha asumido este sábado que el 28-A muestra que algo habrá hecho mal el PP y, aunque ha llamado a dejar atrás "los lutos y los quebrantos", ha destacado la "soberbia" y "prepotencia de algunos" en "despachos de Madrid" como factores.

"Hay que tener humildad para asumirlo", ha afirmado Herrera en un mitin organizado en Palencia, que ha compartido con el candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y en el que han estado presentes los padres del líder nacional del PP, Pablo Casado.

Herrera ha aceptado que los ciudadanos que han dado la espalda al PP y han apoyado a otros partidos en las elecciones generales lo hayan podido hacer "por enfado", y ha alertado de que los votantes pueden apoyar a los gobiernos de izquierdas votando directamente a los partidos de esa tendencia, pero también pueden "dividir y dispersar un voto que debería estar centrado en la tendencia homologable con Europa en el centro derecha".

"Sabemos que 1+1+1 no es una suma, es una división", ha argumentado sobre el reparto de los votos entre el PP, Cs y Vox, convencido de que en estas elecciones tienen que "sumar y sumar para multiplicar".

Con este argumento, Herrera a conminado a los asistentes a acercarse a cada ciudadano "en todos los rincones" para "mirarle a la cara" con "humildad" y "orgullo" y ofrecer al PP como "la casa común" a la que pueden regresar tras haber votado a otras opciones en las elecciones generales.

En este punto, el presidente ha subrayado que en eso habrá influido "la soberbia" y "la prepotencia de algunos instalados en sus despachos de Madrid", alejados de "la pluralidad que es España".

Antes de esta crítica en clave interna, Herrera ha proclamado en el arranque de su intervención que aunque él no volverá a ser candidato, no abandonará al partido que le ha ofrecido el "privilegio" de desarrollar sus 18 años de presidente del Gobierno autonómico: "Nunca me iré del PP, porque es mi casa", ha gritado a los asistentes.

En este contexto ha pedido "hablar bien del PP", encarar los problemas "con un talante positivo" y sobre el 28-A, sacudirse "el luto" de una "dura y mala experiencia, de un pésimo resultado electoral".

"Pero hasta ahí...ya no hay más lutos y más quebrantos, lo que nos debe interesar son las preocupaciones de nuestros paisanos", ha añadido Herrera, para que vean a los candidatos del PP como "los de siempre", los que "aseguran el éxito en la gestión".