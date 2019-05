Herrera se despide "de la primera línea" pero nunca se irá de PP "por el respeto" a los afiliados y candidatos

Así lo ha manifestado el presidente de la Junta en el acto de cierre de campaña del PP en Valladolid, que se ha celebrado en la plaza San Juan Bautista de La Salle, ante centenares de asistentes que han querido arropar a la candidata a la Alcaldía, Pilar del Olmo, como a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

"Me despido porque no soy candidato pero me voy a quedar en el PP por respeto a los 20.000 candidatos que se han movilizado en estas elecciones y por el respeto a los miles de afiliados que son la prueba de que somos un partido fuerte, que se puede presentar con orgullo en cualquier lugar de esta Comunidad", así ha querido comenzar Herrera su intervención en este acto.

Un respeto que también ha hecho extensivo a quienes el próximo domingo depositen su confianza en el PP, un partido que le ha dado "tanto", como ha reconocido Herrera, quien ha insistido en que se va de la "primera línea" pero que nunca abandonará esta formación y "siempre" estará a su disposición.

Por ello, ha querido dar las gracias por el "cariño desbordante, la confianza y la comprensión" que siempre ha recibido a pesar de que se han quedado "cosas en el camino" y que ha tenido "errores y limitaciones" pero aún así, en todo este tiempo al frente del Gobierno regional ha sentido "comprensión y cariño".

Para Herrera ha sido "un enorme privilegio" haber podido "servir" a lo que "más quiere", su "tierra", Castilla y León, y sus "paisanos".

Por ello, ha querido "acompañar y apoyar" a los candidatos a la Alcaldía, Pilar del Olmo, de quien ha dicho que será la primera alcaldesa de la ciudad que estará a la altura "de los merecimientos de una gran capital como Valladolid"; y a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha definido como "la cara amable y responsable" de quien no duda que será el próximo presidente de la Junta.

Juan Vicente Herrera ha manifestado su "orgullo" por la campaña realizada, por el esfuerzo llevado a cabo y ha asegurado que se ha sentido representado en estos candidatos al tiempo que se ha mostrado convencido de que el PP va a ganar porque desde el primer momento "salió a ganar y eso se traduce en confianza y convicción".

"Habéis hecho un campañón" ha asegurado Herrera.