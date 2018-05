Hija de Ernest Lluch dice que víctimas son todas, las de ETA y las del GAL

Eulàlia Lluch, hija del exministro asesinado por ETA Ernest Lluch, se ha mostrado hoy satisfecha por la disolución de la organización terrorista, si bien ha advertido que "aún hay que trabajar" para reconocer todo el daño causado, ya que "víctimas lo son todas, las de ETA, las del GAL y los torturados".

En unas declaraciones a Catalunya Ràdio, Eulàlia Lluch ha dicho sentirse "contenta" por la escenificación de la disolución de ETA llevada a cabo ayer, ya que con esto "cerramos el círculo" iniciado cuando esta organización anunció el cese de su actividad terrorista.

"Me sentí contenta y aliviada -ha dicho- al saber que ya no habrá nadie más que le pase lo mismo, es decir, que el dolor tan intenso que sentimos cuando ETA asesinó a mi padre, no tengan que sentirlo otras personas de nuevo".

Según Eulàlia Lluch, la disolución de ETA "representa una excelente noticia", ya que el final de su existencia "tenía que formalizarse de alguna forma, aunque aún queda trabajo por hacer" para dar por totalmente finalizado el conflicto.

La hija del exministro socialista asesinado por ETA en Barcelona el 21 de noviembre del año 2000 ha recalcado que nunca quiso formar parte de alguna asociación de víctimas del terrorismo, y cuando le han preguntado qué opinaba del GAL, ha afirmado que "las víctimas del GAL también son víctimas del terrorismo, víctimas lo somos todos, algunas por torturas, otras asesinadas por ETA y otras por el GAL".

En la misma entrevista radiofónica, una de las víctimas del atentado de ETA en Hipercor, Robert Manrique, también se ha mostrado satisfecho por la disolución de ETA porque implica que "no se puedan repetir" tragedias como la que tuvo que vivir.

Manrique ha dicho sentirse muy dolido con "la utilización chapucera de las víctimas" hecha durante muchos años por "algún partido que, desgraciadamente, obtuvo rédito electoral de esta situación".

El periodista Martxelo Otamendi, que fue detenido coincidiendo con el cierre del diario Egunkaria el año 2003, ha afirmado, por su parte, que le gustaría que "algún día el Estado español reconociese que fui torturado" en la comisaría de Intxaurrondo "tal y como indica la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo".