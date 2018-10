Hija de periodista asesinado dice que es "vergonzoso" el fallo que exculpó a exministro

Sharmelí Bustíos, hija del periodista peruano Hugo Bustíos, quien fue asesinado por militares en 1988, consideró hoy "vergonzoso" un falló judicial que este jueves exculpó de ese caso al exministro Daniel Urresti, candidato a la alcaldía de Lima en las elecciones de este domingo.

En una rueda de prensa realizada en la sede de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), Bustíos aseguró que este jueves "volvieron a asesinar" a su padre y anunció que continuará exigiendo justicia.

"Ayer volvieron a asesinar a mi padre y, de verdad, deslegitimaron la lucha de mi madre, una mujer que ha sido la cara visible durante muchos años de búsqueda de justicia", señaló antes de agregar que la decisión judicial "ha sido una sentencia a la medida de un candidato".

Urresti, un general del Ejército de Perú jubilado, es candidato a la alcaldía de Lima por el partido Podemos Perú, figuraba como uno de los favoritos a ganar la alcaldía limeña en los sondeos que, por ley, solo se pudieron publicar hasta el pasado fin de semana.

El abogado de la familia Bustíos, Hernán Barrenechea, anunció, por su parte, que hoy presentará un recurso de nulidad ante la Corte Suprema, con el objetivo de que se pronuncien nuevos jueces de manera "imparcial, objetiva y justa".

"Nosotros queremos señalar de manera enfática que se trata de una sentencia infame, una sentencia parcializada, una sentencia simplista, pues no tiene un razonamiento lógico no tiene un fundamento jurídico, no tiene un análisis de la doctrina jurisprudencial", señaló.

Tras más de tres años de juicio, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional desestimó este jueves la acusación que la Fiscalía había presentado contra Urresti como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de Bustíos y por la que pedía una pena de 25 años de prisión.

Al término de la audiencia, Urresti aseguró que no puede celebrar el fallo porque han sido doce años de sufrimiento para su familia y para la de Bustíos, a la que le mandó sus condolencias porque "tiene que seguir esta lucha" por obtener justicia.

"Ahora sí, estoy libre. Prometí que si me declaraban culpable, me retiraba de la contienda, pero me acaban de declarar inocente. Entonces, me quiero dirigir a esos cientos de miles de personas que me escribían en las redes que estaban esperando este momento para decidir su voto por mí", comentó.

El militar retirado saltó a la primera línea de la política al ejercer de ministro del Interior de julio de 2014 a febrero de 2015, durante el Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) e incluso se postuló a la Presidencia de Perú por el Partido Nacionalista, del exgobernante, pero después su candidatura fue retirada.

Cuando era ministro, la Fiscalía abrió una investigación en su contra por el asesinato de Bustíos después de que uno de los dos militares condenados como autores materiales del crimen lo señalara como autor mediato, lo que condujo a un juicio que comenzó en 2015.

Urresti era jefe de inteligencia en la base militar de Castropampa, en la ciudad sureña de Huanta, en la región Ayacucho, cuando Bustíos fue atacado por militares con armas de fuego y explosivos mientras investigaba un asesinato atribuido a la banda armada Sendero Luminoso.