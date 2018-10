Hijo de Muñoz Cariñanos, en huelga de hambre para pedir indemnización Estado

Francisco Javier Muñoz Estévez, hijo del Coronel Médico Militar Antonio Muñoz Cariñanos, asesinado por ETA el 16 de Octubre de 2000 en Sevilla, ha iniciado una acampada y huelga de hambre para reclamar ser reconocido oficialmente como víctima del terrorismo y cobrar la correspondiente indemnización.

Muñoz Estévez ha explicado a Efe que, como tiene reconocido oficialmente por sentencia, nació de una relación extramatrimonial "en la cual mi padre se hizo cargo de mi, pero sin ser reconocido o sin filiación, que no me fue reconocida hasta el 27 de septiembre del 2002 por la Audiencia Provincia de Sevilla".

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó el 26 de julio de 2002 a los asesinos de su padre, Igor Solana y Harriet Iragui, a indemnizar en concepto de responsabilidad civil con 901.518 euros a los herederos de Muñoz Cariñanos y, mientras los hijos reconocidos del asesinado cobraron esa indemnización, Francisco Javier Muñoz no.

"En la sentencia no fui considerado heredero y por tanto merecedor de dicha indemnización, y no es hasta la detención del etarra Juan Antonio Olarra, condenando el 7 de Abril del 2010 en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, recogiendo el fallo que indemnizara solidariamente" al propio Muñoz Estévez, "junto a los ya condenados" .

Con dicha sentencia "reclamé la indemnización a la institución competente (el Ministerio del Interior)" que le remitió a un tribunal ordinario.

El denunciante demandó a los indemnizados que, a su vez, fueron beneficiados con la parte que entiende que le corresponde a él, aunque la demanda fue desestimada por el juzgado de primera instancia número 1 de Sevilla.

A pesar de la situación, el hijo no reconocido de Muñoz Cariñanos ha asegurado que no desistirá hasta conseguir su parte, "por que yo he sido, soy y seré una víctima del terrorismo para toda mi vida y no dejaré que nadie me arrebate mis derechos", ha afirmado.