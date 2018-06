Honduras negó debido proceso a detenidos para desalentar protestas, dice AI

Las autoridades hondureñas negaron el derecho al debido proceso a las personas detenidas en las protestas poselectorales del pasado año para desalentar nuevos cuestionamientos, aseguró Amnistía Internacional (AI) en un informe publicado hoy.

El reporte, llamado "Prohibido protestar: Uso de la fuerza y detenciones arbitrarias como estrategias para reprimir la disidencia en Honduras", indica que, además, los detenidos fueron recluidos en "condiciones inhumanas".

Miles de hondureños tomaron las calles tras el 29 de noviembre de 2017 para denunciar un presunto "fraude electoral" en favor del presidente y candidato a la reelección Juan Orlando Hernández.

En estas protestas, más de mil personas fueron detenidas y se presentaron cargos contra al menos 118, de las cuales un mínimo de 21 han estado retenidos en detención preventiva, dice a Efe Adeline Neau, investigadora para Centroamérica de AI y autora del informe.

Quienes estuvieron en detención preventiva tuvieron que permanecer en este régimen durante "más de cuatro meses en condiciones muy preocupantes".

La mayoría han sido liberados -Amnistía tiene constancia de que cinco actualmente permanecen privados de la libertad-, pero los cargos no les han sido retirados.

"Lo que significa que el proceso en su contra continúa, y todavía tienen que defenderse aunque estén en libertad", subraya la investigadora.

Para redactar el documento, AI realizó entrevistas en profundidad con personas detenidas durante las protestas y corroboró sus relatos, "en la medida de lo posible", mediante actas judiciales, otros documentos y reuniones con representantes del Estado.

Estas personas relataron que sufrieron un acceso restringido a sus abogados y a sus familiares, falta de camas en los centros de detención y una "grave" escasez de alimentos y agua potable", indica la organización.

Incluso "a veces se las mantenía aisladas o debían compartir celda con presos condenados, algo que viola las normas internacionales de derechos humanos".

Neau narra que entre los casos documentados está el de Jhony, del municipio El Progreso, quien fue liberado el pasado 25 de abril tras más de cuatro meses en prisión.

Fue arrestado en su casa, y la única prueba para ello que consta en el expediente es "los testimonios de los policías que lo ubican en el lugar" de las protestas. No obstante, él asegura que no estaba allí.

Asimismo, agrega la investigadora, en otros casos ha habido "obstáculos" para que la defensa obtuviera los expedientes completos, y algunas abogadas no han tenido acceso a los vídeos que han sido presentados como pruebas y en los que supuestamente aparecen los acusados.

"Eso limita la labor de análisis, y de ahí nuestro llamado a que se garantice el derecho de defensa de las personas que están siendo acusadas", asevera.

El reporte recoge algunos testimonios de los detenidos, como el de Edwin, quien estuvo en régimen de aislamiento durante diez días y, hasta este momento, continúa sin obtener la libertad: "No sé por qué me metieron ahí. Casi me volví loco en esos días. No veía a nadie. Estaba completamente aislado".

Neau afirma que la organización está observando "con preocupación" una "tendencia regional" por la que se da un uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad para reprimir las protestas.

Además de Honduras, pone por ejemplo la situación en otros países como Venezuela, Puerto Rico y Nicaragua.

Tras su investigación en Honduras, Amnistía solicita a las autoridades de este país que abran investigaciones "rápidas, imparciales, independientes y efectivas" en todos los casos en los que se haya reportado un uso innecesario o excesivo de la fuerza en la crisis poselectoral.

Además, Neau recuerda que es importante que "las autoridades tengan cuidado de no estigmatizar a los que quieren protestar".