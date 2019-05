Honduras dice que tras las protestas hay "sucio chantaje" contra el Gobierno

El ministro hondureño de la Presidencia, Ebal Díaz, aseguró este lunes que detrás de las protestas de una facción de maestros y médicos del sector público hay "un sucio chantaje contra el Gobierno" para "tapar" presuntos actos de corrupción de directivos.

"Lo que está quedando al descubierto cada día más (es que) detrás de los paros en Salud y Educación (hay) un sucio chantaje en contra del Gobierno", señaló Díaz, según un comunicado del Ejecutivo.

Agregó que cada día quedan "evidenciadas las verdaderas motivaciones de estos paros que promueven algunos dirigentes de estos gremios".

Díaz indicó que hace meses algunos directivos, que no identificó, propusieron al Gobierno "tapar algunas irregularidades en el manejo de recursos de sus agremiados y si el Gobierno no accedía ellos procederían a ejecutar los paros para paralizar el país".

Lamentó que a esos directivos de los maestros y médicos no les importó dañar y afectar a los hondureños que necesitan atención en los hospitales o los jóvenes y niños que asisten a las escuelas públicas del país.

"Todo se fundamenta en una mentira porque hasta el momento no han mostrado la veracidad de sus argumentos para realizar los paros", enfatizó.

Los docentes y los médicos exigen desde hace más de dos semanas la derogación de la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación por considerar, entre otras cosas, que incluye la privatización de la salud y la educación, y despidos masivos de personal.

Sin embargo, el alto cargo aseguró que la ley no contempla la privatización de los servicios de salud y educación, por lo que seguirán siendo gratuitos.

"Lo que está claro es que no pueden decirles a sus bases qué es lo que realmente quieren y evidentemente el Gobierno no ha accedido porque no depende de nosotros detener lo que otros entes están haciendo, algunos entes reguladores y de investigación que están revisando todas esas irregularidades que ellos han tenido en el manejo de recursos de sus propios agremiados", explicó.

Según Díaz, los directivos están "engañando" al pueblo hondureño al hacerle creer que los decretos buscan privatizar la educación y la salud.

"La lucha no es por conquistas sociales, no es por sueldos o mejoramiento de salarios, porque están pagados al día tanto médicos como maestros", señaló.

Dijo además que directivos de los maestros y del Colegio Médico de Honduras no justifican su retiro de la mesa del diálogo, lo que evidencia que "no les interesa dialogar" y amenazan con aumentar sus protestas.

Los maestros y médicos en protesta "no están defendiendo los derechos de los pacientes o de los niños o la educación gratuita, porque el presidente (Juan Orlando) Hernández ha reiterado que su Gobierno promueve y garantiza la educación gratuita y la atención gratuita en los servicios de salud", subrayó.

Díaz afirmó que ve con "mucha preocupación y dolor" como muchos pacientes han quedado listos en el quirófano y no les han practicado las cirugías.

La Policía hondureña dispersó hoy con gases lacrimógenos a maestros y médicos que intentaban romper la valla metálica para llegar a la Casa Presidencial, en Tegucigalpa.

Los manifestantes quemaron neumáticos en un bulevar de la capital hondureña y bloquearon carreteras en las diferentes ciudades del país centroamericano.