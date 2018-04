El presidente de Honduras rechaza participar en la celebración de la Independencia de Israel

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha rechazado participar en la celebración de la Independencia de Israel tras las críticas de los partidos de la oposición, confirmó hoy el Ministerio de Exteriores israelí.

"Tras conversaciones con la Oficina del Presidente de Honduras, quedó claro que el presidente no vendrá a Israel. El Ministerio de Exteriores lamenta que no venga y celebra la amistad entre los dos países", señaló un comunicado oficial.

Hernández ha declinado la invitación días después de confirmar su asistencia y tras las críticas de los partidos de la oposición, que han visto en su invitación una excusa para obligar a la presencia del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

La decisión se conoce horas después de que la ministra de Cultura, Miri Reguev, a cargo del evento -especialmente significativo este año por ser el 70 aniversario- hiciese públicos los nombres de los catorce portadores de las antorchas, entre ellos el dignatario hondureño, y condenase las "presiones y terribles críticas de la oposición" para que éste no acuda.

"Espero que venga y nos honre", dijo Reguev, que explicó que Hernández fue invitado por ser un distinguido exbecario del centro de cooperación internacional israelí MFAIC que llegó al más alto nivel en su país.

La oposición lo considera, sin embargo, una estratagema para que Netanyahu tenga que acudir al acto oficial, obligado por el protocolo al asistir un jefe de Estado y en contra de la tradición que excluye a los jefes del gobierno de los actos de la independencia, que se declaró el 15 de mayo de 1948 pero se celebra siguiendo el calendario hebreo el próximo día 19.

El presidente del Parlamento, Yuli Edelstein, amenazó con no asistir al acto si Hernández acudía y la diputada del partido pacifista Meeretz Tamar Zandberg afirmó que la invitación "legitima a un presidente responsable de graves violaciones de los derechos humanos".

"Honduras tiene una de las fuerzas policiales más corruptas y peligrosas", culpable junto al Ejército de "torturas, secuestros, violaciones, amenazas y asesinatos extrajudiciales de periodistas y activistas del medioambiente, de los derechos de los agricultores, de la comunidad LGTB y de los indígenas", aseguró, y dijo que Hernández "no será bienvenido".

El exembajador israelí en España y ex inspector general de Exteriores Victor Harel criticó también la invitación y dijo que "Honduras no ha tenido embajada en Israel durante 25 años. No se le ha tratado como un país importante en Centroamérica" y el hecho de que el presidente sea exalumno del instituto israelí "no le cualifica para venir a este país a la ceremonia más importante y significativa que tenemos".