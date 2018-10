Hunt confía en que haya un acuerdo para el "brexit" aunque no sea esta semana

El ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt, mostró hoy confianza en que su país pueda lograr un acuerdo con la Unión Europea (UE) para el "brexit" (salida del Reino Unido del bloque comunitario), ya sea esta semana, fecha que las dos partes se habían marcado como límite, o más adelante.

"Éste es obviamente un periodo difícil, siempre iba a haber un momento así. Pero debemos recordar que se han logrado enormes progresos", indicó Hunt a la prensa a su llegada a un Consejo de Exteriores de la UE, preguntado por el estado de las negociaciones con el bloque comunitario.

Los negociadores se habían marcado este mes de octubre como límite para lograr un acuerdo y dar así margen a su tramitación antes de que Londres abandone el bloque, en marzo de 2019, cuando se cumplen dos años del inicio de las negociaciones, según establece la legislación europea.

"Hay uno o dos asuntos pendientes muy difíciles. Pero creo que podemos conseguirlo; si lo haremos esta semana o no, quién lo sabe. Pero todo el mundo lo está intentando increíblemente", continuó.

El jefe de la diplomacia británica recordó que el ministro para el "brexit", Dominic Raab, viajó este domingo a Bruselas para entrevistarse con el negociador jefe europeo, Michel Barnier, y que él mismo se reunió con diferentes homólogos comunitarios.

"Creo que es posible hacerlo (un acuerdo), con buena voluntad de ambas partes podemos conseguirlo, pero aún quedan asuntos difíciles por superar", comentó.

Ante las declaraciones del predecesor de Raab, David Davis, que ha llamado a plantarse si su país no logra un buen pacto con la UE, Hunt afirmó que "todo el mundo en el Reino Unido debería tener confianza en que esta primera ministra, Theresa May, nunca firmaría un acuerdo que no fuera compatible con el espíritu del referendo" del "brexit".

"Pero también creemos firmemente que podemos lograr (un pacto) sobre esa base", recalcó, y aludió como "ejemplo" de la importancia de asociación con la UE al acuerdo que sea hoy en el Consejo sobre un marco legal para sancionar a responsables de ataques químicos.