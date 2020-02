La dirección de IU aprueba con el 91% el informe de gestión de Garzón que defiende "consolidar" la confluencia con Podemos

El 91% de la Asamblea Político y Social de IU, el máximo órgano entre asambleas, ha aprobado el informe de gestión de Alberto Garzón, que defiende "consolidar" la confluencia con Podemos.

El informe presentado por Alberto Garzón, coordinador de IU y ministro de Consumo, intenta recoger la evolución política y de la organización desde la última asamblea, celebrada en junio de 2016, que supuso la llegada de Garzón y su equipo a la coordinación de IU. Y es también el marco analítico con el que la dirección de IU se encamina a su próxima asamblea, que se celebrará el fin de semana del 12 de junio en Madrid, y que se prevé de unidad en torno a Alberto Garzón, a diferencia de la asamblea de 2016 en la que se presentaron varias listas –la de los afines a Cayo Lara y los de Gaspar Llamazares, ya fuera de IU– y el elemento central de la disputa era la confluencia con Podemos.

El informe aprobado constata que "el espacio de Unidas Podemos viene menguando desde 2016", si bien concede "que ha logrado resistir a pesar de los innumerables ataques sin precedentes, errores propios y dificultades". Y añade: "Pero, a pesar de todo, el tiempo ha confirmado que es la estrategia correcta y que su alternativa nos habría llevado a la desaparición. La unidad es el único camino, primero por el bien de las familias trabajadoras de nuestro país y, segundo, por el de nuestra organización".

Además de conceder a la confluencia con Podemos un valor fundamental para IU, la organización de Garzón entiende que hay que "seguir profundizando para que la unidad se fortalezca por abajo, empezando por el trabajo conjunto y coordinado entre las bases sociales de Unidas Podemos. Para ello, necesitamos mejorar los mecanismos de coordinación y participación de Unidas Podemos, profundizando en su democratización para hacer de él un espacio más útil".

"El espacio realmente existente de Unidas Podemos debe ser el germen para un espacio más amplio, participativo y democrático en el que las distintas expresiones políticas, siempre diversas, puedan aportar lo mejor de ellas", defiende el documento que presentará Garzón, que también sostiene: "Nuestro capital simbólico se ha debilitado en el imaginario colectivo de la ciudadanía".

En el diagnóstico hacia adentro, el informe afirma: "Debemos seguir fortaleciendo los mecanismos de la IU movimiento político y social porque eso supondrá, al mismo tiempo, un fortalecimiento del espacio conjunto de Unidas Podemos. Pero fortalecer la IU movimiento político y social no significa, en ningún caso, un fortalecimiento en clave corporativa, esto es, anteponiendo los intereses partidistas a los del conjunto del espacio y de las familias trabajadoras. Fortalecer la IU movimiento político y social significa fortalecer el acervo político, organizativo y simbólico del conjunto de la izquierda".

Y prosigue en ese sentido: "Fortalecer la IU movimiento político y social significa fortalecer los espacios de la clase trabajadora organizada y articular sociedad civil de manera conjunta con el resto de fuerzas hermanas y movimientos sociales; ampliar nuestro foco de acción política más allá del ámbito institucional; fortalecer el espacio de Unidas Podemos en aras de la construcción de unidad popular desde abajo".

Por la mañana, Garzón ha participado con el líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la alcaldesa de Barcelona y líder de los comunes, Ada Colau, en un encuentro entre direcciones y cargos del espacio de Unidas Podemos y Catalunya en Comú.

En ese acto, Garzón también ha defendido como apuesta estratégica la confluencia política, también como herramienta frente a la extrema derecha: "Tenemos que ser capaces de explicar bien la irrupción de tradicionalismos, ultranacionalismos, por quienes se sienten desprotegidos y se refugian en zonas dejadas atrás, y son empujados a defender con ultranza posturas reaccionarias bajo una filosofía errónea y poderosa: que cualquier tiempo pasado fue mejor. Es una reacción peligrosa de determinados sectores sociales que apuestan por valores tradicionalistas contrarios a los demócratas. Si lo hacemos bien, podemos ser la expresión de protección de familias trabajadoras bajo la amenaza de despidos, y la explotación".

Garzón ha añadido: "Lo que hemos conseguido es muy poderoso, hemos pasado de ser una oposición honrada de una docena de diputados, a un espacio más rico, heterogéneo, e insertarnos en estructuras de poder para cambiar las cosas".

El líder de IU y ministro de Consumo ha reconocido que "no está exento de contradicciones, pero es expresión de que hay cosas que se han hecho bien, para protegerlo y consolidarlo. Es un preciado tesoro lo que tenemos. Conseguir eso no es fácil, mejorarlo y corregirlo es aún menos fácil. La unidad es irreversible, no desde un punto técnico, sino político, porque hemos demostrado lo buen instrumento que es la unidad. No hemos demostrado que sea la panacea de todo, pero es mejor estar unidas en un proyecto así que cualquier alternativa existente".

"Permitamos que nuestras militancias trabajen codo a codo, son el mismo espacio o trinchera política frente a empresas, multinacionales y actores empresariales que socavan las bases de la democracia, hay que formar vectores de unidad con herramientas democráticas. Esto es solo el principio".